Maladies de l’oxydation des acides gras

Ce déficit est la seconde maladie de l’oxydation des acides gras la plus fréquente. Il provoque des symptômes similaires à ceux causés par le MCADD. Les personnes peuvent également présenter une altération progressive de la structure et de la fonction des parois musculaires des cavités cardiaques (cardiomyopathie), une altération des nerfs des mains et des pieds, ainsi qu’une fonction hépatique anormale. Lorsque les enfants se dépensent physiquement, comme quand ils font une activité physique, le tissu musculaire se détruit (rhabdomyolyse) et les muscles endommagés peuvent libérer la protéine myoglobine, ce qui donne à l’urine une couleur brune ou sanglante (myoglobinurie).

Une femme dont le fœtus est atteint d’un LCHADD présente souvent une hémolyse (dégradation des globules rouges), un taux élevé d’enzymes hépatiques (indiquant une atteinte hépatique) et une numération plaquettaire basse (ce que l’on appelle syndrome HELLP) pendant sa grossesse.

Les médecins diagnostiquent le LCHADD en réalisant des analyses de sang à la recherche de certains acides. Des tests des cellules cutanées sont réalisés afin de déterminer le taux de certaines enzymes. Il existe également des analyses génétiques, qui sont utilisées pour déterminer si un couple présente un risque accru d’avoir un enfant atteint d’une maladie génétique héréditaire. Aux États-Unis, tous les États exigent que tous les nouveau-nés soient examinés pour dépister le LCHADD via des analyses de sang.

Le traitement immédiat d’une crise de LCHADD est l’hydratation et le glucose administré par voie intraveineuse, le repos au lit et des compléments de carnitine, un acide aminé. Pour le traitement à long terme, l’enfant doit manger souvent, ne pas faire d’efforts intenses et doit avoir un régime riche en glucides. Les enfants reçoivent également des compléments de triglycérides.