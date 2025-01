Chez les enfants qui souffrent d’intolérance héréditaire au fructose, l’ingestion de grandes quantités de fructose ou de saccharose provoque des hypoglycémies (diminution du taux de sucre dans le sang) avec des sueurs, une confusion et, parfois, des convulsions et un coma. Les enfants affectés qui continuent à s’alimenter avec des produits contenant du fructose développent des lésions rénales et hépatiques, avec comme conséquence une jaunisse (peau et blanc des yeux jaunes ; voir Jaunisse du nouveau-né), des vomissements, une détérioration mentale, des convulsions et le décès.

Les symptômes chroniques comprennent une perte d’appétit, un retard de croissance, des symptômes digestifs, une insuffisance hépatique et des lésions rénales. Pour la plupart des types de cette maladie, un diagnostic précoce et des restrictions alimentaires initiées dès la petite enfance peuvent contribuer à éviter des problèmes plus graves.

La carence en fructokinase, qui est un type d’intolérance héréditaire au fructose, est asymptomatique.