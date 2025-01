Diabète sucré (DS) chez les enfants et les adolescents

Les enfants souffrant d’un des deux types de diabète doivent :

Faire des choix alimentaires sains

Perdre du poids en cas de surpoids

Faire de l’exercice régulièrement

La gestion nutritionnelle générale et l’éducation sont particulièrement importantes chez tous les enfants diabétiques. Les recommandations alimentaires pour les enfants diabétiques se basent sur les recommandations alimentaires saines destinées à tous les enfants et visent à maintenir un poids corporel idéal et une croissance optimale et à prévenir les complications du diabète à court et long termes.

Tous les enfants doivent manger régulièrement et ne sauter aucun repas. Bien que la plupart des régimes alimentaires permettent une certaine flexibilité quant à la prise de glucides et aux heures des repas, il est important de prendre des repas et des collations programmées à la même heure à peu près chaque jour et contenant des quantités similaires de glucides pour un contrôle optimal du glucose. Les glucides présents dans les aliments étant transformés en glucose dans l’organisme, toute variation de la prise de glucides entraîne des modifications de la glycémie.

Le fait de choisir des aliments sains peut permettre de contrôler la glycémie et protéger la santé cardiaque. Les enfants doivent manger des fruits et des légumes, des céréales complètes et des aliments riches en fibres (par exemple, des aliments contenant au moins 3 grammes de fibres par portion). L’alimentation ne doit pas contenir de glucides hautement transformés (raffinés), tout particulièrement les bonbons, les produits de boulangerie (tels que les biscuits, les beignets et les pâtisseries), ainsi que les boissons sucrées. Les enfants ne doivent pas consommer plus de 120 à 240 ml de jus de fruits (pur jus) par jour. Ils doivent éviter les sodas, le thé glacé sucré, la limonade, le punch aux fruits et les boissons énergisantes. Les enfants doivent également éviter les aliments contenant des graisses saturées, tels que les produits de boulangerie, les produits de grignotage (tels que les chips et les tortillas), les aliments frits (tels que les frites) et la restauration rapide. Certains de ces aliments peuvent encore contenir des acides gras trans, les ingrédients courants contenus dans certains aliments commerciaux, qui sont en cours d’élimination, car ils sont associés à un risque accru de maladie cardiovasculaire.

Dans le diabète de type 1, on apprend aux parents et aux enfants plus grands à évaluer la teneur en glucides des aliments et à développer un plan alimentaire. Chez la plupart des enfants souffrant de diabète de type 1, l’apport alimentaire n’est pas spécifié de manière rigide et se base sur les modèles alimentaires habituels des enfants et les doses d’insuline sont adaptées à l’apport en glucides. Les nourrissons et les enfants d’âge préscolaire représentent un véritable défi pour les parents, car ils ne mangent pas des quantités régulières d’aliments et peuvent développer une hypoglycémie, mais peuvent ne pas être capables de communiquer les symptômes d’hypoglycémie à leurs parents.

Dans le diabète de type 2, les modifications du mode de vie concernent le poids chez la plupart des enfants. Les étapes visant à améliorer les choix alimentaires et à gérer l’apport alimentaire incluent l’élimination des boissons sucrées, le contrôle de la taille des portions, la consommation d’aliments à faible teneur en matières grasses et l’augmentation de la consommation de fibres en mangeant davantage de fruits et de légumes.

Il est important de pratiquer régulièrement une activité physique, car elle améliore le contrôle de la glycémie et permet de perdre du poids plus facilement. Comme une activité physique intense peut entraîner une chute significative de la glycémie, certains enfants souffrant de diabète de type 1 peuvent devoir consommer des glucides supplémentaires avant et/ou pendant une séance.