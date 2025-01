L’invagination cause habituellement des épisodes de douleurs d’estomac et de vomissements qui commencent soudainement chez un enfant qui est autrement en bonne santé. Les épisodes durent normalement entre 15 et 20 minutes. En premier lieu, l’enfant semble relativement en bonne santé entre les épisodes.

Puis plus tard, à mesure que l’ischémie se développe, la douleur devient continue, l’enfant devient irritable et/ou léthargique, et certains enfants présentent des selles ressemblant à de la gelée de groseille (selles rouge foncé contenant du sang et du mucus) ou ils développent de la fièvre. Les enfants qui souffrent d’une perforation semblent malades et ont mal lorsque l’on touche l’abdomen. Parfois, les médecins peuvent sentir une masse en forme de saucisse dans l’abdomen, là où se trouve l’invagination.

Rarement, l’invagination peut ne pas être douloureuse. L’enfant semblera alors léthargique, comme s’il avait été intoxiqué.