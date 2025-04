Traumatismes obstétricaux du nouveau-né

Le plexus brachial est un groupe de gros nerfs situés entre le cou et l’épaule qui innervent les deux bras. Au cours d’un accouchement difficile, un bras ou les deux bras du bébé peuvent être étirés et cela peut léser les nerfs du plexus brachial (voir Troubles du plexus) et entraîner une faiblesse ou la paralysie d’une partie ou de la totalité de la main et du bras du bébé. Une faiblesse de l’épaule et du coude est une paralysie d’Erb-Duchenne, et une faiblesse de la main et du poignet est une paralysie de Klumpke.

Environ la moitié des cas de lésions du plexus brachial sont liés à des accouchements difficiles, impliquant généralement de gros bébés, et environ la moitié des cas affectent des bébés n’ayant pas eu de difficultés lors de l’accouchement. La lésion du plexus brachial est plus rare chez les bébés nés par césarienne.

Dans ce cas, il faut éviter de trop mobiliser l’épaule afin de permettre la guérison des nerfs. De nombreuses lésions plus légères disparaissent en quelques jours. Si la lésion est plus sévère ou dure plus de 1 ou 2 semaines, il est recommandé de faire suivre à l’enfant des séances de kinésithérapie ou d’ergothérapie pour positionner correctement son bras et le mobiliser doucement. S’il n’y a pas d’amélioration au bout de 1 ou 2 mois, les médecins recommandent généralement de faire examiner le bébé par un neuropédiatre et/ou par un orthopédiste pédiatrique dans un hôpital spécialisé en pédiatrie afin de déterminer si une intervention chirurgicale peut être bénéfique.