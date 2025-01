Taches de naissance et manifestations cutanées mineures chez les nouveau-nés

University of Pittsburgh, School of Medicine

Plusieurs types de manifestations cutanées sont considérés comme normaux chez les nouveau-nés.

Des ecchymoses ou des marques peuvent apparaître sur le visage et le cuir chevelu du nouveau-né et peuvent être provoquées par la pression du passage dans le canal vaginal et/ou l’utilisation de forceps ou d’une ventouse. Lors d’un accouchement par le siège, les jambes et les pieds du bébé peuvent être contusionnés. Les ecchymoses disparaissent généralement en quelques jours.

Des taches roses, dues à une dilatation des capillaires sous-cutanés, peuvent être présentes sur le front juste au-dessus du nez, sur les paupières supérieures et sur la nuque (elles sont appelées « morsure de cigogne »). Ces manifestations cutanées disparaissent lorsque l’enfant grandit mais, chez certains, elles peuvent persister comme des taches claires qui s’accentuent en cas d’excitation ou de contrariété.

Le milium est caractérisé par de petits kystes blanc perle, observés de façon fréquente sur le nez et les joues. Ces derniers sont dus à l’obstruction des pores des glandes sudoripares. Le milium s’atténue ou disparaît en quelques semaines.

Des kystes blancs ou jaunâtres peuvent parfois être présents sur les gencives ou sur la ligne médiane du palais (ce que l’on appelle perles d’Epstein). Ils ne nécessitent aucun traitement. Ces kystes disparaissent en 1 à 2 semaines.

Des taches plates bleues ou grises (précédemment appelées taches mongoloïdes) peuvent apparaître sur le bas du dos ou les fesses. Elles peuvent être confondues avec des ecchymoses. Elles surviennent le plus souvent chez les nouveau-nés d’origine ethnique africaine, latino-américaine ou asiatique. Elles tendent à s’estomper avec l’âge et ne requièrent aucun traitement.

Les hémangiomes infantiles (angiomes fraise) sont des taches de naissance fréquentes. La peau affectée est rouge vif ou bleutée et ces hémangiomes peuvent se développer n’importe où sur la peau, généralement au niveau de la tête et de la nuque. Les hémangiomes infantiles se développent juste après la naissance et ont tendance à se développer rapidement durant la première année de vie. Au bout de 12 à 18 mois, l’hémangiome se rétracte et s’efface progressivement ; quand l’enfant atteint l’âge scolaire, il aura complètement disparu dans la grande majorité des cas. La plupart des hémangiomes ne requièrent pas de traitement, mais selon leur taille et leur emplacement, ils sont parfois traités par traitement laser ou avec un médicament tel que le propranolol.

Les taches de vin (angiomes plans) sont des taches de naissances planes, rosées, rouges ou pourpres. Elles sont provoquées par une malformation de certains vaisseaux sanguins. Elles peuvent être de petite taille ou recouvrir de vastes zones du corps. Les taches de vin en elles-mêmes sont bénignes, mais certaines peuvent se développer dans le cadre d’une affection neurocutanée grave appelée syndrome de Sturge-Weber. Les colorations cutanées anormales sont irréversibles. Un traitement laser peut être utilisé sur certaines taches de vin.