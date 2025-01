Hyperbilirubinémie : les nouveau-nés prématurés sont prédisposés à l’hyperbilirubinémie. Dans l’hyperbilirubinémie, la vitesse d’élimination de la bilirubine (pigment jaune de la bile provenant de la décomposition normale des globules rouges) du sang par le foie est ralentie. Le pigment jaune s’accumule donc et rend jaunes la peau et le blanc des yeux (jaunisse). Les nouveau-nés prématurés ont tendance à développer une jaunisse dans les premiers jours suivant leur naissance. Le plus souvent, la jaunisse est légère et disparaît au fur et à mesure que les enfants absorbent des quantités de lait plus importantes et défèquent plus souvent (la bilirubine est éliminée dans les selles et leur donne sa coloration initiale jaune). Dans de rares cas, de très grandes quantités de bilirubine s’accumulent et le nouveau-né est susceptible de développer un ictère nucléaire. L’ictère nucléaire est un type de lésion cérébrale provoquée par le dépôt de bilirubine dans le cerveau.