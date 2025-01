University of Pittsburgh, School of Medicine

Un nouveau-né post-terme est un bébé né à la 42e semaine de gestation ou après.

La fonction placentaire diminue vers le terme de la grossesse et apporte moins de nutriments et d’oxygène au fœtus.

L’hypoglycémie est un problème particulier chez les nouveau-nés post-terme.

Les nouveau-nés post-terme ont une peau sèche, flasque et qui s’écaille et ils peuvent sembler anormalement fins en raison d’un apport nutritionnel insuffisant à la fin de la grossesse.

Le diagnostic est posé sur l’apparence du nouveau-né et l’âge gestationnel estimé.

Généralement, le traitement est axé sur une bonne nutrition et des soins d’ordre général.

Certains nouveau-nés post-terme ne respirent pas à la naissance et doivent être réanimés.

(Voir aussi Présentation des troubles généraux du nouveau-né.)

L’âge gestationnel fait référence au nombre de semaines de grossesse. L’âge gestationnel est déterminé en comptant le nombre de semaines écoulées depuis le premier jour des dernières règles de la mère et le jour de l’accouchement. Cette période est souvent ajustée selon d’autres informations que les médecins reçoivent, notamment les résultats d’échographies précoces, qui donnent des informations supplémentaires sur l’âge gestationnel. Les bébés doivent naître (date prévue de l’accouchement) à un âge gestationnel de 40 semaines.

Les nouveau-nés sont classés par âge gestationnel comme suit :

Prématuré : né avant 37 semaines de gestation

À terme : né entre la 37e et la 42e semaine de gestation

Post-terme : né à la 42e semaine de gestation ou plus

L’accouchement post-terme est beaucoup moins fréquent que l’accouchement prématuré (avant terme). La raison pour laquelle une grossesse se poursuit après terme est généralement inconnue. Les personnes enceintes ayant déjà eu un accouchement après terme sont exposées à un risque accru d’en avoir un autre.

Pratiquement au terme de la grossesse, la quantité de liquide amniotique diminue et le placenta (organe qui alimente le fœtus) devient plus petit et est moins efficace pour apporter l’oxygène et les nutriments nécessaires au fœtus. Pour compenser, le fœtus commence à utiliser ses propres réserves de lipides et de glucides pour satisfaire à ses besoins énergétiques. Sa croissance se ralentit donc et il peut même perdre du poids.

Complications pendant et après l’accouchement Si le placenta s’atrophie de façon trop importante, le fœtus peut manquer d’oxygène, notamment pendant le travail (voir Asphyxie à la naissance). Un apport insuffisant en oxygène peut induire une souffrance fœtale (signes indiquant que le fœtus ne va pas bien) et, dans les cas extrêmes, provoquer des lésions au niveau du cerveau ou d’autres organes. La souffrance fœtale peut aussi provoquer l’expulsion par le fœtus de selles (méconium) dans le liquide amniotique. Par réflexe, le fœtus peut commencer des mouvements respiratoires profonds sous forme de halètements et ainsi inspirer du liquide amniotique contenant du méconium dans les poumons avant la naissance. Il peut donc présenter des difficultés respiratoires après l’accouchement (syndrome d’inhalation méconiale). Si la grossesse se poursuit longtemps au-delà du terme, le fœtus peut mourir. Après l’accouchement, les nouveau-nés post-terme sont susceptibles de développer une hypoglycémie (faible taux de glucose dans le sang) due à l’épuisement de leurs réserves de graisse et de glucides ou parce qu’ils ont un taux élevé d’insuline. ‎Si le fœtus a été exposé à des taux de glucose élevés parce que le diabète de sa mère était mal contrôlé pendant la grossesse, le fœtus présente généralement un taux d’insuline élevé. Lors de l’accouchement, la réserve placentaire de glucose est brusquement arrêtée et le taux élevé d’insuline peut rapidement faire chuter la glycémie du bébé, entraînant une hypoglycémie.

Symptômes du nouveau-né post-terme La peau des nouveau-nés post-terme est souvent sèche, flasque, desquamée et ils peuvent sembler anormalement fins (émaciés), surtout si la fonction placentaire a été réduite de manière importante. Les ongles des mains et des pieds sont longs. Les ongles, la peau et le cordon ombilical peuvent être teintés de vert si du méconium était présent dans le liquide amniotique.

Diagnostic du nouveau-né post-terme Apparence du nouveau-né

Âge gestationnel Le diagnostic de postmaturité se base sur l’apparence du nouveau-né après la naissance et sur le calcul de l’âge gestationnel.