Nouveau-né grand pour son âge gestationnel (GAG)

Traumatismes obstétricaux : les lésions courantes incluent l’étirement des nerfs de l’épaule ( lésions du plexus brachial ) et les fractures.

Score d’Apgar bas : le score d’Apgar est une évaluation de l’état de santé du nouveau-né au cours de ses premières minutes de vie. Les nouveau-nés GAG ont tendance à avoir un score d’Apgar bas et sont plus susceptibles de nécessiter une assistance à la naissance.

Inhalation méconiale : les bébés GAG peuvent expulser du méconium (matière fécale vert foncé qui est produite dans les intestins du fœtus avant la naissance) dans le liquide amniotique et inhaler du liquide amniotique contenant du méconium dans les poumons.

Faible taux de sucre dans le sang (hypoglycémie) : si le fœtus a été exposé à des taux de glucose élevés car le diabète de sa mère était mal contrôlé pendant la grossesse, le fœtus présente un taux d’insuline élevé. Lors de l’accouchement, la réserve placentaire de glucose est brusquement arrêtée et le taux élevé d’insuline peut rapidement faire chuter la glycémie du bébé, entraînant une hypoglycémie. Il se peut que l’hypoglycémie ne provoque aucun symptôme, mais certains nouveau-nés sont léthargiques et mous, tandis que d’autres sont agités et très excités. Malgré leur grande taille, les nouveau-nés de mère diabétique ne s’alimentent souvent pas bien pendant les premiers jours de vie.