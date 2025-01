La sévérité du syndrome de Reye est très variable.

Le syndrome de Reye débute par les symptômes d’une infection virale, comme une infection des voies aériennes supérieures, une grippe ou parfois une varicelle. Après 5 à 7 jours, l’enfant présente brusquement des nausées et des vomissements très sévères. En moins de 24 heures l’enfant devient apathique (léthargique), déconcerté, désorienté et agité. Ces changements de l’état mental de l’enfant sont provoqués par une augmentation de la pression dans le crâne (pression intracrânienne) et sont parfois suivis de convulsions, d’un coma et du décès.

Chez certains enfants, le foie ne fonctionne pas correctement, ce qui peut entraîner des problèmes de coagulation, des saignements et une accumulation d’ammoniaque dans le sang.