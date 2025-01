Retard de croissance chez l’enfant

Un retard de croissance correspond à une prise de poids et une croissance physique insuffisantes et peut conduire à un retard de développement et de maturation.

Les retards de croissance sont provoqués par une alimentation inadéquate ou des troubles médicaux.

Le diagnostic repose sur l’analyse de la courbe de croissance de l’enfant, l’examen clinique, les antécédents médicaux et l’environnement familial.

Une sous-alimentation pendant la première année de vie d’un enfant peut entraîner des retards du développement.

Le traitement inclut un régime alimentaire équilibré et le traitement des affections médicales.

Lors de chaque consultation, au cours de la première année de vie, le poids et la taille du nourrisson sont consignés sur les courbes de son carnet de santé, ce qui permet au médecin de vérifier que la croissance est normale (voir Croissance physique des nourrissons et des enfants). Les percentiles sont un système qui permet de comparer des enfants du même âge et du même sexe. Par exemple, lorsque l’on dit que le poids d’un enfant est sur le 10e percentile, cela signifie que parmi 100 bébés du même âge et du même sexe, 90 sont de poids plus élevé et 10 sont de poids inférieur. Bien que la taille des enfants soit variable, la courbe de croissance de l’enfant reste classiquement sur le même percentile au fur et à mesure qu’il grandit.

Le diagnostic de retard de croissance est envisagé chez les enfants dont le poids est continuellement en dessous de la normale, c’est-à-dire typiquement inférieur au 3e ou 5e percentile par rapport aux enfants de même âge et de même sexe. Un retard de croissance est aussi envisagé chez des enfants dont le poids actuel n’est pas faible, mais qui présentent une baisse continue du percentile de poids. Par exemple, un médecin sera inquiet si le poids d’un enfant passe du 90e percentile au 50e percentile (poids moyen) en peu de temps. Un retard de croissance peut être dû à de nombreuses causes.

Causes d’un retard de croissance chez l’enfant Un retard de croissance peut être dû à : des facteurs environnementaux et sociaux,

Troubles médicaux Quelle qu’en soit la cause, une nutrition inadéquate peut nuire au développement du corps et du cerveau d’un enfant. Les facteurs environnementaux et sociaux sont souvent la raison pour laquelle les enfants ne reçoivent pas les apports nutritionnels dont ils ont besoin. Le retard de croissance pour ces raisons résulte d’un apport insuffisant en calories. Des situations de négligence ou d’abus parental, des affections de santé mentale chez les parents (comme la dépression), l’insécurité alimentaire ou des contextes familiaux chaotiques augmentent tous le risque de l’absence de repas réguliers et nutritifs. De telles situations stressantes ou de tels environnements non stimulants peuvent également diminuer l’appétit de l’enfant et le conduire à moins manger. Parfois les aliments proposés par les parents sont de faible valeur nutritionnelle ; l’enfant a donc tendance à moins manger et ne prend pas de poids. Il se peut que les parents ne comprennent pas bien les techniques d’alimentation du nourrisson et préparent mal le lait maternisé, ou que l’enfant ait des difficultés d’alimentation que les parents ne soient pas en mesure de gérer. Lorsque les parents ont de mauvaises aptitudes à nourrir le nourrisson ou que le nourrisson a des difficultés d’alimentation, un retard de croissance peut survenir. Dans de rares cas, certaines mères ne produisent pas suffisamment de lait ou, plus rarement encore, produisent du lait pauvre en calories. Les nourrissons et les enfants qui vivent des situations familiales stressantes ou qui ont une relation dysfonctionnelle avec un soignant peuvent présenter un retard de croissance, car le stress qu’ils ressentent peut les amener à produire des hormones qui réduisent les effets des hormones de croissance. Cette réduction de l’hormone de croissance liée au stress peut entraîner une mauvaise croissance. Des affections médicales sont parfois à l’origine du retard de croissance. Les affections telles qu’une difficulté à mâcher ou à déglutir (en cas de fente labiale ou de fente palatine par exemple), un reflux gastro-œsophagien, un rétrécissement de l’œsophage ou encore une malabsorption intestinale, peuvent également entraîner chez l’enfant des difficultés à manger, à garder les aliments, à les absorber ou à les digérer. Les troubles des conduites alimentaires peuvent également provoquer un retard de croissance. Les autres causes médicales de retard de croissance comprennent : infections, tumeurs, troubles hormonaux ou métaboliques (tels que diabète ou mucoviscidose), maladie cardiaque, maladie rénale, maladie hépatique, maladies génétiques (comme le syndrome de Down ou des troubles métaboliques héréditaires), troubles digestifs (comme la maladie cœliaque et la maladie inflammatoire chronique de l’intestin), et infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Chez certains enfants, le retard de croissance est provoqué par une association de facteurs environnementaux et sociaux et d’affections médicales. Par exemple, les enfants qui souffrent d’affections médicales peuvent également avoir un environnement familial stressant ou des relations dysfonctionnelles avec les personnes qui s’occupent d’eux. De même, les enfants souffrant d’un retard de croissance dû à des facteurs environnementaux et sociaux peuvent développer des affections médicales.

Diagnostic du retard de croissance chez l’enfant Surveillance du poids et de la taille

Questions sur l’alimentation et les antécédents médicaux, sociaux et familiaux

Analyses biologiques si besoin Le médecin envisage un diagnostic de retard de croissance lorsque le poids de l’enfant ou le gain de poids est très inférieur aux valeurs normales en le comparant aux mesures précédentes ou aux courbes de croissance normale (voir Croissance physique des nourrissons et des enfants). Si le retard de croissance est sévère, la taille et le périmètre crânien (développement du cerveau) sont également impactés. Afin de déterminer la raison pour laquelle un enfant peut avoir un retard de croissance, les médecins posent des questions spécifiques aux parents au sujet de Alimentation

Transit intestinal

La stabilité sociale, émotionnelle et financière de la famille, qui peut affecter l’accès de l’enfant à la nourriture

Les maladies que l’enfant a eues ou qui sont héréditaires Le médecin examine l’enfant et recherche d’éventuels signes de maladies qui peuvent expliquer son retard de croissance. Il prescrit éventuellement des analyses de sang, de selles et d’urine, voire un bilan radiologique en fonction des résultats de cet examen. Des examens plus approfondis ne sont prescrits que si le médecin soupçonne un trouble sous-jacent.

Traitement du retard de croissance chez l’enfant Repas ou alimentation nutritifs

Traitement spécifique pour les affections médicales Le traitement du retard de croissance dépend de sa cause. Si une affection médicale spécifique est identifiée, l’enfant reçoit le traitement correspondant à cette affection. Quelle que soit la cause, tous les enfants présentant un retard de croissance reçoivent une alimentation nutritive contenant suffisamment de calories pour favoriser la croissance et la prise de poids. Un retard de croissance léger à modéré est traité par une alimentation ou des repas nutritifs à teneur élevée en calories donnés à des heures régulières. Les parents peuvent être sensibilisés au fait qu’une mauvaise entente familiale peut être nuisible aux enfants et conseillés sur les prestations financières et sociales qui peuvent les aider. Un retard de croissance sévère doit être pris en charge en milieu hospitalier, avec l’aide d’assistantes sociales, de nutritionnistes, de spécialistes de l’alimentation, de psychiatres et d’autres médecins qui travaillent ensemble pour dépister la cause la plus probable du retard de croissance et définir la meilleure approche alimentaire. Les enfants dont le retard de croissance est dû à un abus ou à des négligences devront peut-être être placés dans une famille d’accueil. S’ils retournent chez leurs parents biologiques, l’évolution de leur croissance est surveillée.