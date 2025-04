Golisano Children’s Hospital at Strong, University of Rochester School of Medicine and Dentistry

Les troubles de l’apprentissage sont une inaptitude à acquérir, retenir ou de manière générale à utiliser des connaissances ou informations spécifiques, résultant d’une déficience d’attention, de mémoire ou de raisonnement et affectant les résultats scolaires.

Les enfants affectés peuvent mettre du temps à apprendre les noms des couleurs ou les lettres, à compter, à lire ou à écrire.

Les enfants se soumettent à une série de tests portant sur les connaissances scolaires et l’intelligence réalisés par des spécialistes de l’apprentissage, et les médecins peuvent appliquer des critères établis pour poser le diagnostic.

Le traitement comprend un plan d’apprentissage adapté aux aptitudes de l’enfant.

Les troubles de l’apprentissage sont des troubles neurodéveloppementaux.

Les troubles de l’apprentissage sont différents du déficit intellectuel et surviennent chez les enfants dont la fonction intellectuelle est normale ou même supérieure. Les troubles de l’apprentissage n’affectent que certaines fonctions, alors que chez un enfant qui a un déficit intellectuel, les difficultés concernent les fonctions cognitives dans leur ensemble.

Les trois formes les plus courantes de troubles de l’apprentissage sont les suivantes :

Troubles de la lecture

Troubles de l’expression écrite

Troubles mathématiques

Un enfant atteint peut ainsi montrer des difficultés notables dans la compréhension et l’apprentissage des mathématiques, mais ne pas avoir de difficulté à lire ou à écrire, et donc obtenir de bons résultats dans d’autres matières. La dyslexie est le plus connu de ces troubles de l’apprentissage. Les troubles de l’apprentissage ne comprennent pas les difficultés dues à des troubles de la vue, de l’audition, de la coordination ou à des troubles émotionnels, bien que ces problèmes puissent également survenir chez les enfants présentant des troubles de l’apprentissage.

Les enfants peuvent naître avec un trouble de l’apprentissage ou en développer un en grandissant. Les causes de ces troubles sont mal comprises ; elles sont liées à des anomalies des processus d’apprentissage de base, à la compréhension ou à l’utilisation du langage écrit ou parlé, et aux raisonnements mathématiques et dans l’espace. Les causes possibles comprennent : maladie de la mère ou consommation de médicaments toxiques par la mère au cours de la grossesse, complications pendant la grossesse ou l’accouchement (par exemple, pré-éclampsie ou travail prolongé) et problèmes avec le nouveau-né lors de l’accouchement (par exemple, prématurité, faible poids à la naissance, jaunisse sévère ou post-maturité). Après la naissance, les facteurs possibles comprennent : exposition à des toxines environnementales telles que le plomb, infections du système nerveux central, cancers et leurs traitements, dénutrition et isolement social sévère ou carence ou maltraitance affective. Les événements traumatiques qui surviennent durant l’enfance, tels que les sévices et les mauvais traitements, peuvent également contribuer au développement de troubles de l’apprentissage.

Aux États-Unis, bien que le nombre total d’enfants présentant des troubles de l’apprentissage soit inconnu, sur l’année scolaire 2020–2021, 7,3 millions d’élèves (soit 15 % de tous les élèves des écoles publiques) âgés de 3 à 21 ans ont bénéficié de services éducatifs spéciaux en vertu de la loi Individuals with Disabilities Education Act (IDEA). Parmi les élèves bénéficiant de ces services éducatifs spéciaux, 32 % (soit environ 5 % de tous les élèves) présentaient des troubles spécifiques de l’apprentissage. Les garçons sont plus touchés que les filles, dans un rapport d’un garçon pour cinq filles : les filles sont cependant souvent moins bien dépistées.

De nombreux enfants, particulièrement ceux qui ont des difficultés comportementales, ont de mauvais résultats à l’école, et sont confiés au psychologue scolaire pour troubles de l’apprentissage. Les enfants atteints de certains types de troubles de l’apprentissage dissimulent cependant bien leur déficit et ne sont identifiés et traités que tardivement.

Le saviez-vous ?

Symptômes des troubles de l’apprentissage Un jeune enfant peut être lent à acquérir les noms des couleurs ou des lettres, à associer un mot à un objet familier, à compter ou à évoluer dans les autres apprentissages précoces. L’apprentissage de la lecture et de l’écriture peut être retardé. Les autres symptômes peuvent consister en une attention de courte durée, la distraction (rappelant le trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité [TDAH]), des problèmes d’élocution/de langage, des difficultés à comprendre le langage parlé et une mémoire courte (la liste la plus longue d’éléments qu’une personne peut répéter dans l’ordre). L’enfant peut rencontrer des difficultés dans des activités qui nécessitent une coordination motrice fine, par exemple écrire en majuscule et recopier, et peut avoir une écriture très peu soignée ou tenir son crayon de façon étrange. Les enfants qui souffrent d’un trouble de l’apprentissage peuvent avoir du mal à s’organiser, à commencer des tâches ou à raconter une histoire dans un ordre séquentiel, ou peuvent confondre les symboles mathématiques et mal lire les nombres. Un enfant qui a des troubles de l’apprentissage peut avoir des difficultés de communication. Certains enfants en sont frustrés et développent ensuite des troubles du comportement tels qu’une distractibilité facile, une hyperactivité, un repli sur soi, une timidité ou une agressivité. Les troubles de l’apprentissage et le trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) surviennent souvent ensemble.

Diagnostic des troubles de l’apprentissage Évaluations scolaires, médicales et psychologiques

Critères établis Les enfants qui n’ont pas le niveau attendu en lecture ou en apprentissage pour leur âge doivent être évalués. Les médecins examinent l’enfant pour détecter tout trouble physique qui pourrait interférer avec l’apprentissage, notamment en réalisant des tests de l’audition et de la vue. Les troubles de la fonction auditive et visuelle ne doivent pas être confondus avec des troubles de l’apprentissage. L’enfant est soumis à des tests d’intelligence verbale et non verbale et à des tests scolaires de lecture, d’écriture et de mathématiques. Ces tests peuvent souvent être pratiqués par des spécialistes à l’école de l’enfant, sur la demande des parents. Aux États-Unis et dans d’autres pays, la loi exige que les écoles réalisent des tests et offrent des mesures d’adaptation appropriées. Une évaluation psychologique est réalisée pour déterminer si l’enfant a des problèmes émotionnels, tels qu’une anxiété ou une dépression, ou un trouble du développement, comme le TDAH, car ces troubles coexistent souvent avec un trouble de l’apprentissage et peuvent aggraver le handicap. Les psychologues posent des questions sur l’attitude de l’enfant à l’école et ses relations, et évaluent l’estime de soi de l’enfant et sa confiance en lui. Les domaines suivants sont évalués, et ces critères sont utilisés pour déterminer si un enfant présente un trouble de l’apprentissage : Lecture

Compréhension de la signification de supports écrits

Orthographe

Écriture (par exemple, utilisation de la grammaire et de la ponctuation appropriées, expression claire de ses idées)

Compréhension de la signification des nombres et de leur relation les uns par rapport aux autres (chez les enfants plus âgés, calculs simples)

Raisonnement mathématique (par exemple, utilisation de concepts mathématiques pour résoudre des problèmes) Les enfants qui sont nettement en dessous du niveau attendu pour leur âge dans au moins l’un de ces domaines depuis 6 mois ou plus malgré un traitement peuvent présenter un trouble de l’apprentissage. Les médecins réalisent également des examens pour s’assurer que les difficultés ne sont pas causées par un déficit intellectuel ou d’autres troubles neurodéveloppementaux.