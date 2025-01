Les symptômes de la fièvre méditerranéenne familiale débutent en général entre 5 et 15 ans.

Les symptômes les plus fréquents sont :

Douleur abdominale et fièvre

Les accès de douleurs abdominales surviennent chez environ 95 % des personnes. Les crises se produisent de manière irrégulière et sont accompagnées d’une fièvre élevée pouvant atteindre 40 ºC. Les crises douloureuses durent de 12 à 72 heures, parfois plus longtemps. Les crises peuvent être très fréquentes et apparaître deux fois par semaine, ou au contraire être rares et n’apparaître qu’une fois par an. La sévérité et la fréquence des crises peuvent diminuer au cours de la grossesse et chez les personnes qui développent une amylose. Les crises s’arrêtent parfois, complètement pendant de nombreuses années, mais réapparaissent ensuite.

La douleur abdominale est provoquée par l’inflammation des séreuses de la cavité abdominale (péritonite). Cette douleur est habituellement tout d’abord localisée à une zone de l’abdomen, puis elle se propage dans tout l’abdomen. La gravité de la douleur peut varier à chaque crise.

Les symptômes moins fréquents incluent :

Douleur thoracique : Environ 30 % des personnes affectées présentent une douleur thoracique. La douleur thoracique, qui se déclenche habituellement par la respiration, est provoquée par l’inflammation des membranes (plèvres) du revêtement pulmonaire (pleurésie) ou, très rarement, par une inflammation du sac (péricarde) qui enveloppe le cœur (péricardite).

Arthrite : Environ 25 % des personnes présentent une inflammation des grandes articulations (arthrite), comme les genoux, les chevilles et les hanches.

Éruption cutanée : Une éruption cutanée rouge douloureuse peut apparaître près des chevilles.

Douleur scrotale : Chez les hommes, le sac constitué d’une épaisse couche de peau qui entoure et protège les testicules (scrotum) peut enfler et être douloureux en raison d’une inflammation des testicules.

Malgré l’importance des symptômes qui se manifestent pendant les crises, les personnes se rétablissent rapidement et vont bien jusqu’à l’accès suivant.

Le stress physique et émotionnel (par exemple, lésion physique, infection et menstruation) peut déclencher certaines crises.