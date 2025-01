Les coliques constituent une forme spécifique de pleurs et d’agitation excessifs, intenses, qui surviennent sans raison apparente (par exemple la faim, la maladie ou une blessure) chez les nourrissons en bonne santé. Les coliques commencent habituellement au cours du premier mois de vie, empirent à l’âge d’environ 6 semaines, et finissent, souvent assez soudainement, vers l’âge de 3 à 4 mois.

Le médecin considère généralement comme des coliques des pleurs et une agitation intenses et inexpliqués qui durent plus de 3 heures par jour, plus de 3 jours par semaine pendant plus de 3 semaines. Toutefois, de nombreux médecins considèrent également comme coliques des pleurs soudains, graves et inexpliqués qui durent moins de 3 heures par jour pendant la plupart des jours de la semaine.

Pleurs généralement associés aux coliques

Forts, perçants, et constants

Sans cause identifiable

Survenant environ au même moment du jour ou de la nuit

Persistant pendant des heures sans raison apparente

Séparés par des intervalles durant lesquels le nourrisson agit normalement

Causes des coliques Bien que le terme colique suggère des crampes abdominales, il n’existe aucune preuve de trouble intestinal ou abdominal. Les personnes peuvent avoir pensé que les coliques sont causées par un trouble abdominal car les nourrissons avalent souvent de l’air en pleurant, ce qui entraîne une présence de gaz dans l’abdomen (flatulences) et le gonflement de ce dernier. Toutefois, les médecins estiment que ces observations sont la conséquence des pleurs plutôt que la cause. La plupart des nourrissons souffrant de coliques s’alimentent et prennent du poids normalement. Ils peuvent cependant sucer vigoureusement la sucette ou les jouets. Les coliques ne semblent pas avoir de rapport avec le développement d’une personnalité impatiente et insistante.

Évaluation des coliques Signes avant-coureurs Les parents doivent particulièrement s’inquiéter de la présence d’une maladie ou de douleur chez le nourrisson, si les pleurs de ce dernier sont accompagnés de : Vomissements (particulièrement si le vomi est vert ou contient du sang, ou s’il survient plus de 5 fois par jour)

Changements dans les selles (constipation ou diarrhée, surtout avec du sang ou du mucus)

Température anormale (température rectale inférieure à 36,1 °C ou supérieure à 38 °C)

Irritabilité (pleurs toute la journée, avec peu de périodes d’apaisement)

Léthargie (somnolence excessive, absence de sourires ou de regard intéressé ou faible succion)

Faible prise de poids

Gêne respiratoire

Ecchymoses ou autres signes de blessures éventuelles

Mouvements anormaux ou contractions musculaires dans une partie quelconque du corps Quand consulter un médecin Les enfants qui présentent des signes avant-coureurs doivent immédiatement être examinés par un médecin. Si les enfants ne présentant aucun signe avant-coureur semblent par ailleurs en bonne santé, les parents peuvent essayer de prendre les mesures habituelles comme leur donner à manger, leur faire faire leur rot, les changer et les câliner. Si les pleurs persistent après de telles mesures, les parents doivent consulter un médecin. Le médecin peut aider les parents à déterminer le degré d’urgence de l’examen. Que fait le médecin Le médecin pose d’abord des questions sur les pleurs, afin de savoir s’ils répondent aux caractéristiques des coliques. Il pose des questions sur d’autres symptômes et les antécédents médicaux du nourrisson, puis procède à un examen clinique. Les observations issues des antécédents médicaux et de l’examen clinique permettent de distinguer les coliques d’un trouble se trouvant être la cause des pleurs excessifs. En général, aucune anomalie n’est détectée lors de l’examen d’un enfant qui est par ailleurs en bonne santé, mais qui a des coliques. Examens Aucun examen n’est nécessaire, à moins que le médecin ait détecté des anomalies spécifiques au cours de l’examen des antécédents médicaux et l’examen clinique.