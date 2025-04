Angoisse de la séparation et angoisse face à un inconnu

Les enfants âgés de 8 à 18 mois ont souvent peur devant de nouveaux visages ou de nouveaux lieux. Un enfant souffrant d’angoisse face à un inconnu peut pleurer à l’approche d’une personne non familière. Il s’agit d’une angoisse normale quand

Les pleurs commencent à l’âge de 8 ou 9 mois.

Les pleurs cessent avant l’âge de 2 ans.

L’angoisse face à un inconnu est liée à l’apprentissage par le nourrisson de la distinction entre le familier et l’inconnu. L’intensité et la durée de l’angoisse varient considérablement d’un enfant à l’autre.

Certains nourrissons et jeunes enfants font preuve d’une préférence marquée pour un parent aux dépens de l’autre à un âge donné. Ils peuvent subitement considérer les grands-parents comme des étrangers. Les parents doivent savoir qu’une telle attitude est prévisible et le dire aux grands-parents. Aussi pourra-t-on éviter une mauvaise interprétation de l’attitude de l’enfant. Il suffit généralement de réconforter l’enfant et d’éviter toute réaction disproportionnée face à son attitude.

Si une nouvelle baby-sitter doit s’occuper de l’enfant, il est conseillé de l’inviter à passer préalablement du temps avec la famille. Le premier jour, les parents devraient s’arranger pour passer du temps avec l’enfant et la baby-sitter avant de partir. De même, si les grands-parents vont s’occuper de l’enfant pendant quelques jours en l’absence des parents, ils devraient arriver un jour ou deux à l’avance.

Si un enfant doit subir un examen médical ou être hospitalisé, le fait de l’emmener à la consultation médicale ou à l’hôpital avant le jour J pour qu’il se familiarise un peu avec l’environnement pourra l’aider. Les parents devraient également rassurer l’enfant sur le fait qu’ils l’attendront à proximité et lui indiquer l’endroit précis.

Si l’angoisse face à un inconnu est très forte et prolongée, elle peut traduire une angoisse plus généralisée. En pareils cas, l’enfant doit rapidement être examiné par un médecin. Le médecin évalue la situation familiale, les techniques parentales et l’état émotionnel global de l’enfant.