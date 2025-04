Promotion d’une santé et d’un développement optimaux des enfants

Pour leur développement affectif et intellectuel, les bébés ont besoin d’affection et de stimulations. Les parents qui sourient à leur enfant, lui parlent souvent avec gentillesse, le touchent physiquement et l’aiment, favorisent son développement. Une interaction agréable et positive entre le parent et le bébé est la chose la plus importante. Elle est plus déterminante que le type ou le nombre de jouets ou de gadgets dans la maison.

L’épanouissement optimal de l’enfant s’obtient de façon plus efficace si l’on réagit avec souplesse, tenant compte de l’âge, du tempérament, du stade de développement et du mode d’apprentissage de l’enfant. Une approche coordonnée entre parents, éducateurs et l’enfant donne les meilleurs résultats. Le long de ces années, les enfants ont besoin d’un environnement qui favorise la curiosité et l’apprentissage tout au long de la vie. L’enfant doit être encouragé à lire des livres et à écouter de la musique. Une lecture journalière interactive avec les parents qui répondent aux questions et en posent aide les enfants à se concentrer, à comprendre ce qu’ils lisent et stimule leur intérêt pour l’apprentissage. Le temps passé devant un écran (par exemple : la télévision, les jeux vidéo, les téléphones portables et autres appareils portatifs, et le temps passé devant un ordinateur à des fins non éducatives) peut entraîner l’inactivité et l’obésité, et la limitation du temps passé par un enfant à utiliser des appareils dotés d’écrans devrait être instaurée dès la naissance et maintenue jusqu’à la fin de l’adolescence.

Les jeux de groupe et la crèche sont bénéfiques pour de nombreux jeunes enfants. Les enfants peuvent y acquérir des compétences sociales importantes, comme le partage. De plus, ils peuvent commencer à reconnaître les lettres, les chiffres et les couleurs. L’acquisition de ces premières compétences permet une transition plus aisée vers l’école. En outre, dans le contexte d’une crèche structurée, d’éventuels problèmes du développement peuvent être identifiés et pris en charge de manière précoce.

Les parents à la recherche d’une solution de garde d’enfant peuvent se demander quel est le meilleur milieu pour leur enfant, et si les attentions des autres personnes lui seront bénéfiques ou non. Les données disponibles montrent que les jeunes enfants réussissent aussi bien chez eux qu’en situation de garde d’enfant, tant que l’entourage est chaleureux et protecteur. En observant attentivement la réaction de l’enfant en différentes situations de garde, les parents sont en mesure de choisir le meilleur environnement. Certains enfants s’épanouissent dans un environnement de crèche en présence de beaucoup d’autres enfants, tandis que d’autres se trouvent plus à l’aise à la maison ou en petits groupes.

Lorsque l’enfant entre à l’école et a des devoirs à faire, les parents peuvent aider en :

Montrant de l’intérêt pour le travail de leur enfant

Étant disponibles pour répondre aux questions sans pour autant faire le travail eux-mêmes

Veillant à fournir à l’enfant un environnement calme à la maison

Dialoguant avec l’enseignant en cas d’inquiétude

Au fil des années scolaires, les parents doivent évaluer les besoins de leur enfant lors du choix des activités extrascolaires. Beaucoup d’enfants progressent lorsqu’ils peuvent participer à ces activités, comme un sport d’équipe ou apprendre à jouer d’un instrument de musique. Ces activités peuvent également servir à améliorer leurs compétences sociales. En revanche, certains enfants deviennent stressés si leur emploi du temps est surchargé et s’ils doivent participer à trop d’activités. Ils doivent alors être encouragés et soutenus dans leurs activités extrascolaires, sans être accablés par trop d’attentes irréalistes.