Les visites de soins de santé préventifs pour les enfants

Les visites préventives comprennent un examen auditif et visuel. Le dépistage de la vision peut commencer à l’âge de 3 ans, si les enfants coopèrent, mais il est recommandé à l’âge de 4 et 5 ans. Les parents doivent informer le médecin au préalable s’ils ont des inquiétudes concernant la vision de leur enfant. À cet âge, les examens de la vue incluent l’utilisation de graphiques et d’appareils d’examen.

Les tests auditifs, après le dépistage néonatal, commencent généralement à l’âge de 4 ans, mais les parents doivent informer le médecin avant s’ils ont des inquiétudes concernant l’audition de leur enfant.

Des analyses de sang peuvent être nécessaires chez certains enfants pour détecter une anémie ou un taux élevé de plomb éventuels.

Les enfants qui sont exposés à un risque de cholestérol élevé doivent faire une analyse de sang entre 2 et 10 ans. Les enfants à risque sont ceux qui ont des antécédents familiaux d’hypercholestérolémie, d’infarctus du myocarde ou d’accident vasculaire cérébral, ou qui présentent des facteurs de risque de maladie cardiaque (par exemple : diabète, obésité ou hypertension artérielle). Tous les enfants entre 9 et 11 ans et entre 17 et 21 ans doivent faire contrôler leur taux de cholestérol.

Les enfants sont examinés pour dépister des facteurs de risque de la tuberculose (TB) à l’aide d’un questionnaire lors de toutes les visites médicales de routine de l’enfant. Les facteurs de risque comprennent l’exposition à la tuberculose, le fait d’être né ou d’avoir voyagé dans des régions du monde où la tuberculose est fréquente (pays autres que l’Australie, le Canada, les États-Unis et la Nouvelle-Zélande, et les pays d’Europe occidentale et du Nord), le fait d’avoir un membre de la famille atteint de tuberculose et le fait d’avoir des parents ou des contacts proches qui sont des immigrants récents d’une région où la tuberculose est fréquente ou qui ont récemment été en prison. Ensuite, ceux présentant des facteurs de risque subissent généralement des tests de dépistage de la tuberculose.

Les autres examens réalisés sont déterminés en fonction de l’âge de l’enfant et d’autres facteurs.