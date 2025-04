Tests de dépistage néonatal

Des tests de dépistage sont réalisés pour détecter des affections qui ne provoquent pas encore de symptômes. Des affections graves, non visibles à la naissance, peuvent être dépistées par divers examens de dépistage. Un diagnostic précoce et une prise en charge rapide peuvent réduire, voire prévenir les troubles qui peuvent empêcher un développement normal du nourrisson. Aux États-Unis, certains examens sont systématiquement réalisés et certains sont requis selon l’état de santé. Lorsque les examens de dépistage sont positifs, d’autres examens sont souvent réalisés.

Les examens de dépistage habituels comprennent :

Analyses de sang

Déterminations du taux d’oxygène

Tests auditifs

Tous les nouveau-nés sont évalués à la recherche d’une jaunisse (jaunissement de la peau causé par un taux élevé de bilirubine dans le sang) en observant la peau et le blanc des yeux, en utilisant un détecteur cutané, en réalisant une analyse de sang, ou une combinaison de tout cela.

De nombreuses organisations gouvernementales requièrent un certain nombre d’analyses de sang chez les nouveau-nés afin de détecter certaines maladies métaboliques héréditaires pouvant être traitées. Les examens courants ont pour objectif de dépister la phénylcétonurie, la maladie des urines à odeur de sirop d’érable, la galactosémie, l’hyperplasie surrénale congénitale, la drépanocytose et l’hypothyroïdie. Certaines organisations exigent également des tests de dépistage de la mucoviscidose et du déficit immunitaire combiné sévère. Cependant, aux États-Unis, différents États requièrent différents examens. Pour une liste des tests de dépistage de routine pratiqués sur les nouveau-nés par État, voir Maladies dépistées par État.

Les médecins placent un capteur d’oxygène (oxymétrie de pouls) sur la main droite et le pied droit du nouveau-né pour mesurer les taux d’oxygène. Des taux d’oxygène bas ou une différence significative entre la main et le pied suggèrent qu’il existe peut-être une cardiopathie congénitale.

Des examens auditifs sont réalisés pour détecter une éventuelle perte auditive, qui peut accompagner certaines malformations congénitales ou infections. Les médecins utilisent un dispositif portable émettant de légers clics pour mesurer l’écho renvoyé par le tympan du nouveau-né (ce test est appelé examen des émissions oto-acoustiques évoquées).