Selles et urines chez les nourrissons

Après les premiers jours de vie, les nourrissons doivent mouiller au moins 6 à 8 couches par jour, mais parfois plus. L’urine peut avoir différentes teintes, de quasiment incolore au jaune foncé.

Les selles varient énormément en fréquence, couleur et consistance d’un nourrisson à l’autre selon les caractéristiques individuelles et le régime alimentaire. La fréquence des selles chez les nourrissons varie entre une fois tous les deux jours et 6 à 8 fois par jour. Les selles peuvent être dures et moulées, ou molles et aqueuses. La teinte va du jaune moutarde au brun foncé. Les selles des enfants allaités sont en général plus molles et de couleur plus claire que celles des enfants nourris au lait infantile.

Les couches doivent être changées régulièrement pour maintenir la peau sèche. La peau humide est plus facilement irritable que la peau sèche, et un érythème fessier peut se développer plus facilement. Les couches modernes super-absorbantes, à usage unique, contiennent une couche de gel qui absorbe les liquides en les maintenant éloignés de la peau. En présence d’urines de faible ou de moyenne abondance, ces couches maintiennent la peau plus sèche que les couches en tissu, mais toute couche, quel que soit le type utilisé, doit être changée si la peau est mouillée. Les bactéries présentes dans les selles peuvent métaboliser l’urée, une substance présente dans les urines, entraînant un pH alcalin irritant la peau ; la présence de selles dans les couches doit donc être fréquemment vérifiée, et toute couche souillée de selles doit être immédiatement changée.

Les poudres pour bébé aident à maintenir la peau sèche lorsque l'enfant transpire légèrement, mais pas en présence de selles ou d'urine, et ne sont donc pas indispensables. Ces poudres à base de talc peuvent provoquer des troubles pulmonaires si elles sont inhalées par les nourrissons ; les parents qui veulent utiliser de la poudre pour bébé doivent donc utiliser des poudres à base d'amidon de maïs.