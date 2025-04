Présentation de l’alimentation des nouveau-nés et des nourrissons

La quantité de nourriture consommée par l’enfant varie d’un jour à l’autre. Ces variations sont normales et ne doivent devenir inquiétantes que si l’enfant commence à montrer des signes de maladie ou des anomalies de croissance, notamment en ce qui concerne le percentile de poids (voir Longueur et taille).

Les nouveau-nés perdent normalement un peu de poids juste après la naissance, mais ceux qui perdent plus de 5 à 7 % de leur poids à la naissance durant la première semaine peuvent être sous-alimentés et présenter un problème d’alimentation. Les nouveau-nés retrouvent normalement leur poids à la naissance dans un délai d’environ 2 semaines s’ils sont allaités et un délai d’environ 10 jours s’ils sont nourris au lait infantile. Après quoi ils doivent prendre entre 20 et 30 grammes environ tous les jours au cours des premiers mois. Les nourrissons pèsent généralement deux fois leur poids de naissance à l’âge de 5 mois environ.

Normalement, le nouveau-né a des réflexes actifs qui l’aident à trouver le mamelon et à téter. Il s’agit des réflexes de succion et des points cardinaux. Le réflexe des points cardinaux : lorsqu’on leur caresse l’un des côtés de la bouche ou des lèvres, les nouveau-nés tournent la tête vers ce côté et ouvrent la bouche. Ce réflexe permet aux nourrissons de trouver le mamelon. Le réflexe de succion : lorsqu’on leur met un objet (comme une sucette) à la bouche, les nouveau-nés se mettent immédiatement à sucer. Ces réflexes permettent au nouveau-né de commencer à téter immédiatement. Les médecins recommandent donc de le mettre au sein dès sa naissance. Si cela n’est pas le cas, il faut commencer à l’alimenter dans les 4 heures suivant la naissance au plus tard. Le lait infantile est également une alternative.

Quasiment tous les bébés avalent de l’air avec le lait, et puisqu’ils n’arrivent pas à le régurgiter tous seuls, les parents doivent en général les aider. Pour cela, le bébé est tenu verticalement contre le thorax du parent avec sa tête reposant sur l’épaule, tandis que le parent lui tapote doucement sur le dos. L’association de massages et de pressions contre l’épaule aboutit généralement à un rot audible qui s’accompagne souvent du reflux d’une petite quantité de lait.

L’âge d’introduction des aliments solides dépend des besoins et de la maturité du bébé. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l’American Academy of Pediatrics (AAP, Académie américaine de pédiatrie) recommandent l’allaitement exclusif pendant 6 mois environ, avec l’introduction d’aliments solides par la suite. D’autres organismes suggèrent aux parents d’introduire des aliments solides entre 4 et 6 mois tout en continuant à allaiter ou à nourrir au biberon. Les signes indiquant qu’un bébé est prêt à manger des aliments solides comprennent un bon contrôle de la tête et du cou, la capacité à s’asseoir droit lorsqu’il est soutenu, l’intérêt pour la nourriture, l’ouverture de la bouche lorsqu’on lui propose à manger dans une cuillère et l’ingestion de nourriture au lieu de la repousser. La plupart des bébés commencent à présenter ces signes avant l’âge de 6 mois. Il n’est pas recommandé d’introduire des aliments solides avant l’âge de 4 mois.