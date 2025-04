La poussée dentaire est le processus d’éruption dentaire à travers les gencives.

La première dent apparaît en général avant l’âge de 6 mois et la dentition est complète avec les 20 dents de lait vers l’âge de 2 ans et ½.

Avant la percée d’une dent, l’enfant peut pleurer, être irritable, dormir et manger moins. Pendant l’éruption dentaire, l’enfant peut baver, avoir les gencives rouges et douloureuses et mâcher constamment des objets tels que des jouets et les barreaux de son lit.

Tableau Périodes d’éruption dentaire pour les dents de lait Tableau

La percée des dents ne provoque pas de fièvre (température de 38 °C ou plus). Les enfants qui ont de la fièvre et qui sont très irritables doivent être examinés par un médecin à la recherche d’une infection car ces symptômes ne sont pas dus à la percée des dents.

Le saviez-vous ?

Il est possible d’apaiser les enfants en poussée dentaire en leur faisant mâcher des objets fermes (comme des biscuits de dentition) ou froids (comme des anneaux de dentition en caoutchouc dur ou remplis de gel). Le massage gingival peut également soulager l’enfant, avec ou sans la glace. Si l’enfant est particulièrement agité, des doses de paracétamol ou d’ibuprofène basées sur son poids sont généralement efficaces.

Les dispositifs pour la poussée dentaire portés autour du cou de l’enfant, comme les colliers ou les perles de poussée dentaire, doivent être évités, car ils augmentent le risque d’étouffement et de strangulation.

Les gels gingivaux ne sont pas recommandés car ils ne sont pas plus efficaces que d’autres mesures pour soulager la douleur et peuvent contenir de la benzocaïne, une substance potentiellement dangereuse. Dans de rares cas, la benzocaïne peut être à l’origine d’une affection grave appelée méthémoglobinémie, qui nuit à la capacité du sang à transporter l’oxygène.