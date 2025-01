Les premiers soins du nouveau-né

Les nouveau-nés (de la naissance à 1 mois) et les nourrissons (de 1 mois à 1 an) en bonne santé ont besoin de nombreux différents types de soins pour assurer un développement normal et une bonne santé.

Au cours de l’accouchement, le fœtus, qui est immergé dans le liquide amniotique et totalement dépendant du placenta pour sa nutrition et son oxygène, effectue une transition majeure pour devenir un nouveau-né qui respire l’air et s’alimente par la bouche. Immédiatement après l’accouchement du bébé, le médecin, la sage-femme, ou le personnel infirmier aspire avec douceur le mucus et les sécrétions de la bouche, du nez et de la gorge à l’aide d’une poire. Le nouveau-né peut alors respirer et n’a plus besoin de recevoir de l’oxygène par le cordon ombilical. Deux pinces sont placées sur le cordon ombilical, puis celui-ci est coupé entre les deux pinces.

Après un accouchement vaginal, le nouveau-né peut être soigneusement posé sur le ventre de la mère pour un contact peau contre peau ou enveloppé dans une couverture, pour un premier contact physique. Après une césarienne, si l’autre parent ou une autre personne qui accompagne la mère est présent(e), le nouveau-né peut être donné à cette personne pour un premier contact. La mère peut voir le nouveau-né, puis tenir le bébé après la fin de la césarienne.

Cependant, tous les accouchements ne suivent pas un déroulement standard. Par exemple, certaines femmes présentent des complications du travail et de l’accouchement. Dans certains cas, le nouveau-né nécessite une attention particulière du personnel médical après la naissance.

Section du cordon ombilical

Le médecin ou la sage-femme examine le nouveau-né à la recherche d’anomalies évidentes ou de signes de souffrance. Un examen clinique complet est réalisé plus tard (généralement dans les 24 heures suivant la naissance). L’état de santé du nouveau-né immédiatement après la naissance est évalué à 1 minute et à 5 minutes de vie en utilisant le score d’Apgar. Le score d’Apgar est utilisé pour attribuer des points pour la fréquence cardiaque, l’effort de respiration, le tonus musculaire, les réflexes et la couleur. Un score de 7 à 10 est considéré comme normal ; un score de 4 à 6 est intermédiaire et un score de 0 à 3 est bas. Un score d’Apgar bas reflète un état de souffrance qui peut nécessiter une assistance ventilatoire ou une assistance circulatoire. Le score d’Apgar ne prédit rien concernant la santé du bébé après les premières minutes de vie.

Tableau

Une fois que l’état du nouveau-né est stable, le personnel infirmier mesure la circonférence de sa tête, son poids et sa taille (voir aussi Croissance physique des nourrissons et des enfants).

Il est primordial de garder le nouveau-né au chaud. Dès que possible, il est enveloppé dans des vêtements légers, la tête couverte pour diminuer la perte de chaleur corporelle.

Immédiatement après la naissance, les parents sont encouragés à tenir leur nouveau-né. Certains spécialistes considèrent qu’un contact physique précoce facilite l’établissement d’un lien plus fort avec le nouveau-né. Cependant, il arrive qu’un nouveau-né ait besoin de soins médicaux ou que le contact avec les parents soit retardé pour une autre raison. Les parents peuvent instituer un bon lien avec le nouveau-né même lorsqu’il se passe quelques heures avant le premier contact.

La mère et le nouveau-né récupèrent généralement ensemble en salle d’accouchement. Les mères qui décident d’allaiter font téter le nouveau-né dans les premières 30 minutes de sa vie. L’allaitement maternel stimule la production d’ocytocine, une hormone qui facilite la cicatrisation de l’utérus et favorise la production de lait. Si un nouveau-né est soigné dans une pouponnière, il est placé sur le dos dans un petit berceau et maintenu au chaud.

Après la naissance, le médecin ou l’infirmière réalise quelques examens et donne au nouveau-né quelques traitements pour rechercher et prévenir certaines maladies, notamment :

Des tests de dépistage néonatal de routine sont réalisés.

Une petite quantité d’un antibiotique, tel que l’érythromycine, la tétracycline, le nitrate d’argent ou, dans certains pays, la povidone iodée, sont instillées dans les yeux afin d’éviter les infections par des germes pathogènes qui auraient pu être transmis pendant l’accouchement.

Le vaccin contre l’hépatite B est l’une des vaccinations de routine recommandées pour tous les enfants. Tous les nouveau-nés, qu’ils soient infectés ou non par l’hépatite B, doivent recevoir la première dose du vaccin contre le virus de l’hépatite B avant leur sortie de la maternité.

Le taux de vitamine K étant bas chez tous les nouveau-nés, une injection de vitamine K est administrée pour prévenir tout saignement éventuel (maladie hémorragique du nouveau-né).

Six heures environ après la naissance, le nouveau-né peut avoir son premier bain. L’infirmière le lave sans chercher à retirer le résidu gras et blanchâtre (vernix caseosa) présent sur la majeure partie de sa peau, car il contribue à le protéger des infections.