Examen clinique du nouveau-né

(Voir aussi Malformations congénitales de l’appareil digestif et Malformations congénitales des voies urinaires et des organes génitaux.)

L’apparence globale de l’abdomen est examinée et la taille, la forme et la position des organes internes, tels que les reins, le foie et la rate, sont vérifiées. L’hypertrophie des reins peut témoigner de l’obstruction des voies urinaires.

Les organes génitaux sont examinés afin de s’assurer que l’urètre (le tube par lequel l’urine s’écoule de la vessie pendant la miction) est ouvert et qu’il est bien placé. Les organes génitaux sont examinés pour voir s’ils sont clairement masculins ou féminins. Chez les petits garçons, il vérifie que les testicules sont bien dans le scrotum. Chez les fillettes, les lèvres sont proéminentes à cause de l’exposition aux hormones maternelles et restent enflées pendant les premières semaines. Les sécrétions vaginales contenant du sang et du mucus sont normales chez le bébé. Dans de rares cas, un nouveau-né a des organes génitaux qui ne sont pas clairement masculins ou féminins (organes génitaux ambigus) et une évaluation plus approfondie est nécessaire.

L’anus est examiné pour s’assurer que l’orifice est normalement positionné et qu’il n’est pas fermé.