Comportements liés au sommeil chez les nouveau-nés et les nourrissons

Du fait de l’immaturité de leur système nerveux, les nouveau-nés dorment longtemps, mais seulement une à deux heures de suite, que ce soit de jour ou de nuit. À l’âge de 4 à 6 semaines, de nombreux nourrissons ont un cycle de 4 heures de veille et de 4 heures de sommeil. C’est seulement vers l’âge de 4 à 6 mois que les nourrissons sont capables de faire leurs nuits. À 1 an, la plupart des nourrissons dorment 8 à 9 heures par nuit de façon continue. Cependant, les perturbations du sommeil sont fréquentes et surviennent à des moments différents au cours des premières années de vie (voir Troubles du sommeil chez les enfants).

Les facteurs ayant un impact sur les habitudes de sommeil varient avec l’âge. À 9 mois et autour de 18 mois, les troubles du sommeil deviennent fréquents pour les raisons suivantes :

L’angoisse de la séparation se développe.

L’enfant peut se déplacer de manière indépendante et contrôler son environnement.

Il peut faire de longues siestes.

Il peut être hyperstimulé par le jeu juste avant d’aller dormir.

Les cauchemars ont tendance à se multiplier.

Les parents peuvent faciliter l’endormissement des nourrissons le soir en les tenant et en les stimulant moins avant le coucher et en éteignant la lumière dans la chambre de l’enfant ; c’est important pour le développement normal de la vue. Les enfants doivent être encouragés précocement à s’endormir seuls et non dans les bras des parents. Ainsi, ils pourront de se rendormir s’ils se réveillent pendant la nuit.

Pour réduire au minimum le risque de syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN), les nourrissons doivent dormir couchés sur le dos et non sur le ventre ou le côté. Cette recommandation a contribué à réduire l’incidence du SMSN au cours des dernières années. De plus, les nourrissons ne doivent pas dormir avec des oreillers mous, des jouets ou des couvertures lourdes qui pourraient gêner leur respiration. L’endormissement du nourrisson avec une tétine peut également contribuer à prévenir le SMSN (les enfants allaités au sein doivent être âgés d’au moins 1 mois ou être habitués à l’allaitement avant de recevoir une tétine). (Voir aussi Prévention du SMSN.)