Présentation des problèmes sociaux touchant l’enfant

Au fur et à mesure qu’ils grandissent et se développent, les enfants sont confrontés à des expériences positives et à des défis. Certains de ces défis sont mineurs, mais d’autres peuvent entraîner un stress important. L’enfant, pour s’épanouir, doit ressentir une attention constante et qu’il est aimé de ceux qui l’éduquent et le soignent, qu’il s’agisse d’un parent ou d’une autre personne. La sécurité et le soutien qu’un adulte apporte à l’enfant lui permettent d’acquérir l’assurance et l’adaptabilité nécessaires pour faire face efficacement au stress.

Les interactions avec des personnes extérieures à la maison aident les enfants à mûrir sur les plans émotionnel et social. Ces interactions se produisent, en général, avec des parents proches, des amis, des voisins et toute personne travaillant avec les enfants dans le cadre de la crèche, de l’école, du lieu de culte et d’activités sportives ou autres. En étant confrontés aux stress et aux conflits mineurs inhérents à ces interactions, les enfants acquièrent progressivement la capacité de faire face à des situations plus difficiles. Les enfants apprennent également en observant comment les adultes de leur entourage gèrent la souffrance.

Comme les adultes, les enfants sont affectés par les événements qui surviennent en dehors de leur propre domicile ou communauté. Par exemple, les fusillades ou autres événements dans les écoles et autres lieux sont largement couverts par tous les types de médias. Même si les adultes tentent d’empêcher les enfants de savoir ce qu’il se passe pour les protéger, la plupart d’entre eux sont au courant au moment où l’événement se produit. Les fusillades dans les écoles, en particulier, sont largement couvertes par les médias traditionnels, tels que la télévision, la radio et les journaux ; par les médias numériques, tels que les sites web d’information et de discussion ; et par les réseaux sociaux. Plus l’enfant est âgé, plus il a accès aux informations relatives à ces événements. En outre, certaines sources médiatiques font état de divergences politiques sur des questions controversées en utilisant un langage extrêmement agressif et polarisant ou des images graphiques ou violentes. Cette situation peut être anxiogène pour n’importe qui, et particulièrement stressante pour les enfants. Les parents peuvent être incapables d’aider leur enfant à gérer ce stress ou à en limiter l’impact parce qu’ils ne savent peut-être même pas ce que leur enfant a entendu à l’extérieur de la maison.

Alors que les enfants deviennent des adolescents et de jeunes adultes, ils développent leur propre sens de l’indépendance en matière d’opinions, de croyances et d’actions. Les parents, ainsi que les écoles et les institutions communautaires et religieuses, sont souvent chargés d’orienter l’éducation des enfants et de les aider à développer leurs convictions. Les pensées et croyances des enfants sont également façonnées par des influences extérieures. Les réseaux sociaux sont l’une des principales influences et la source de la plupart des nouvelles et des informations auxquelles les enfants sont exposés. Ils peuvent avoir accès à des informations ainsi qu’à des désinformations via les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables, les montres connectées et d’autres appareils mobiles. Souvent, les parents et les responsables d’enfants ne connaissent pas les sources d’information auxquelles leurs enfants sont exposés et n’ont pas la possibilité de contrôler ces influences majeures. Pour la plupart des enfants, il est facile d’accéder à des informations inexactes, inappropriées ou incompatibles avec les valeurs parentales.

Il est impératif que les parents et responsables d’enfants connaissent toutes les sources d’information de leurs enfants. La meilleure façon d’y parvenir est d’avoir des discussions ouvertes avec les enfants, d’activer le contrôle parental pour les activités en ligne et, si nécessaire, de limiter l’accès aux contenus inappropriés.

Le saviez-vous ?

Certains événements importants perturbant la structure ou les habitudes familiales, comme la maladie ou le divorce des parents, peuvent mettre en difficulté les capacités de l’enfant à gérer les activités normales. Ces événements peuvent aussi perturber son développement émotionnel et social. Une maladie chronique, par exemple, peut à la fois empêcher l’enfant de participer à certaines activités et diminuer ses performances scolaires.

Les événements qui affectent un enfant peuvent également avoir des conséquences néfastes sur les personnes qui sont proches de lui. Prendre soin d’un enfant malade ou d’un enfant qui a de graves problèmes comportementaux est stressant pour les soignants et pour toute autre personne faisant partie de la vie de l’enfant. Les conséquences de ce stress varient en fonction de la nature et de la gravité de la maladie ou du problème comportemental, de l’émotivité, des ressources et du soutien de la famille.