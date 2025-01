Décès et agonie des enfants

Le décès d’un enfant survient le plus souvent à l’hôpital ou dans un service des urgences. Le décès peut survenir après une longue maladie, comme le cancer, ou brutalement et de manière inattendue, comme après une blessure ou la mort inattendue du nourrisson (MIN). Il est difficile pour les familles de comprendre et d’accepter la mort d’un enfant. Pour les parents, la mort d’un enfant signifie qu’ils doivent renoncer à leurs rêves et à leurs espoirs d’ajouter un enfant à leur famille et à l’avenir qu’ils envisageaient avec cet enfant. Pendant le processus de deuil, les parents ne sont pas en mesure de répondre aux besoins d’autres membres de la famille, y compris les autres enfants. Il peut être utile de se faire aider par un spécialiste ayant les compétences pour travailler avec les familles confrontées au décès d’un enfant.

Les parents répondent parfois à la mort d’un enfant en planifiant rapidement une autre grossesse. Les parents peuvent placer les sentiments et attentes qu’ils avaient sur l’enfant décédé sur l’enfant de substitution. Les parents peuvent être surprotecteurs et penser que l’enfant de substitution a besoin d’une protection et de soins spéciaux.

Il est normal que les parents en deuil aient à faire face à une incapacité à s’attacher émotionnellement à un nouvel enfant. Il est utile pour les parents et l’enfant de se faire aider.