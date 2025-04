Syndrome d’inhalation méconiale

Parfois, aspiration des voies respiratoires

Assistance respiratoire

Parfois, surfactant et antibiotiques

Traitement de toute affection sous-jacente

Les médecins procédaient toujours à une aspiration lorsqu’ils voyaient du méconium dans le liquide amniotique ou dans la bouche du nouveau-né, mais il n’a pas été démontré que cette méthode était efficace, et elle peut entraîner des complications. Toutefois, si les voies respiratoires du nouveau-né semblent obstruées par du méconium, les médecins essaient de l’aspirer.

Chez les nouveau-nés qui ont du mal à respirer après l’accouchement, il peut être nécessaire de leur insérer une sonde d’intubation dans la trachée et de les mettre sous respirateur (machine qui aide l’air à entrer dans les poumons et à en sortir) et de commencer une ventilation en pression positive continue des voies aériennes (CPAP). La CPAP permet au nouveau-né de respirer de manière autonome tout en recevant de l’air légèrement sous pression, avec ou sans oxygénothérapie, au moyen d’une canule placée dans les narines. Si nécessaire, les nouveau-nés sont admis en unité de soins intensifs néonataux (USIN).

Si un respirateur ou de l’oxygène est nécessaire, il faut utiliser les réglages les plus bas afin d’éviter les lésions pulmonaires. Les nouveau-nés sous respirateur peuvent recevoir un surfactant (substance qui tapisse l’intérieur des alvéoles et leur permet de rester ouvertes) et sont attentivement observés à la recherche de complications graves, telles qu’un pneumothorax ou une hypertension artérielle pulmonaire persistante du nouveau-né. Dès que le nouveau-né est hors de danger, le respirateur et l’oxygène sont débranchés.

Les nouveau-nés peuvent être traités avec des antibiotiques administrés par voie intraveineuse si l’on pense qu’une infection bactérienne est à l’origine de la détresse fœtale avant la naissance.