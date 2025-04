University of Pittsburgh, School of Medicine

L’apnée (fait de ne pas respirer) de la prématurité est une pause de la respiration qui dure au moins 20 secondes chez un nourrisson né avant 37 semaines de gestation et qui n’a apparemment pas d’affection sous-jacente provoquant l’apnée.

Des épisodes d’apnée peuvent survenir chez les nouveau-nés prématurés si la zone du cerveau contrôlant la respiration (centre respiratoire) est encore immature.

L’apnée peut entraîner une diminution du taux d’oxygène dans le sang et, par conséquent, un ralentissement de la fréquence cardiaque et une altération de la couleur des lèvres et/ou de la peau.

Le diagnostic repose sur l’observation du nouveau-né ou sur le déclenchement d’une alarme par un moniteur relié au nouveau-né.

Une assistance respiratoire peut être nécessaire si la respiration du nouveau-né ne reprend pas après une stimulation douce (au toucher).

En présence d’une apnée significative, de la caféine peut être donnée au nouveau-né, avec d’autres traitements, pour stimuler la respiration.

Avec la maturation du centre respiratoire du cerveau, les épisodes d’apnée s’espacent avant de cesser totalement.

(Voir aussi Présentation des troubles généraux du nouveau-né.)

Une apnée du prématuré se produit chez environ 25 % des nourrissons nés prématurément (accouchement avant 37 semaines de gestation). Plus l’enfant est prématuré, plus l’apnée du prématuré est fréquente et sévère.

Ce trouble commence généralement 2 à 3 jours après la naissance et rarement dès le premier jour.

Dans l’apnée du prématuré, le nouveau-né peut présenter des épisodes de respiration normale alternant avec des pauses courtes de la respiration. Chez certains bébés prématurés, la pause respiratoire peut ne pas durer 20 secondes, mais elle entraîne une diminution de la fréquence cardiaque ou de la quantité d’oxygène dans le sang. Des pauses respiratoires plus courtes qui provoquent une diminution de la fréquence cardiaque ou du taux d’oxygène dans le sang sont tout de même considérées comme apnée du prématuré.

Il existe trois types d’apnée :

Centrale

Obstructive

Mixte

Une apnée centrale apparaît lorsque la zone du cerveau contrôlant la respiration (centre respiratoire) ne fonctionne pas correctement car elle est encore immature. Il s’agit du type d’apnée du prématuré le plus fréquent.

L’apnée obstructive est provoquée par une obstruction temporaire de la gorge (pharynx) occasionnée par un faible tonus musculaire ou une flexion vers l’avant du cou. Ce type peut survenir chez des bébés à terme ainsi que chez ceux nés prématurément.

L’apnée mixte est une combinaison de l’apnée centrale et de l’apnée obstructive.

Dans tous les types d’apnée, la fréquence cardiaque peut devenir lente et le taux d’oxygène peut diminuer.

Bien que la naissance prématurée soit un facteur de risque de syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN) ainsi que d’apnée du prématuré, l’apnée du prématuré elle-même n’est pas connue pour être un facteur de risque de SMSN.

Toutes les pauses de la respiration ne sont pas problématiques. La respiration périodique est une respiration normale pendant 5 à 20 secondes, suivie de périodes d’apnée inférieures à 20 secondes. La respiration périodique est fréquente chez les nouveau-nés prématurés et n’est pas considérée comme apnée du prématuré. Les nouveau-nés à terme peuvent également avoir une respiration périodique. Elle n’entraîne pas la chute de la fréquence cardiaque ou du taux d’oxygène et ne cause généralement pas d’autres problèmes.

Symptômes de l’apnée du prématuré À l’hôpital, les nouveau-nés prématurés sont habituellement reliés à un moniteur dont l’alarme se déclenche si la respiration s’arrête pendant des épisodes de 20 secondes, ou si la fréquence cardiaque ralentit. En fonction de la durée de ces épisodes, les pauses respiratoires peuvent entraîner une baisse du taux d’oxygène dans le sang, ce qui entraîne une coloration bleutée de la peau et/ou des lèvres (cyanose) ou une pâleur de la peau. Chez les nouveau-nés de couleur, la peau peut prendre des couleurs telles que jaune-gris, gris ou blanc. Ces changements peuvent être plus facilement observés dans les muqueuses tapissant l’intérieur de la bouche, du nez et des paupières. Un faible taux d’oxygène dans le sang peut alors être à l’origine d’un ralentissement de la fréquence cardiaque (bradycardie).

Diagnostic de l’apnée du prématuré Observation ou déclenchement de l’alarme du moniteur

Autres causes écartées Le diagnostic d’apnée repose généralement sur l’observation de la respiration du nouveau-né ou sur le déclenchement de l’alarme du moniteur relié au nouveau-né et l’observation de l’absence de mouvement respiratoire lorsque le nouveau-né est ausculté. Cette apnée peut, parfois, être le reflet d’une pathologie, comme une infection du sang (septicémie), d’un faible taux de glucose dans le sang (hypoglycémie) ou d’une température corporelle basse (hypothermie). Ainsi, en cas d’apparition soudaine ou inattendue d’épisodes d’apnée ou en cas d’augmentation de la fréquence des épisodes d’apnée, le médecin évalue cliniquement l’état du nouveau-né pour écarter ces causes. Les médecins peuvent prélever des échantillons de sang, d’urine ou de liquide céphalorachidien à la recherche d’infections graves et analyses les échantillons de sang pour déterminer si le taux de sucre dans le sang est trop bas.

Traitement de l’apnée du prématuré Stimulation douce ou toucher doux

Traitement de la cause

Stimulants (comme la caféine)

Assistance respiratoire Lors d’un épisode d’apnée, constaté par observation directe ou parce que l’alarme s’est déclenchée, il peut suffire de toucher ou manipuler doucement le nouveau-né pour relancer la respiration. Un traitement plus poussé de l’apnée dépend de sa cause. Les médecins traitent les causes connues telles que les infections. Si les épisodes d’apnée deviennent plus fréquents, et surtout si le nouveau-né présente une cyanose, il reste dans l’unité de soins intensifs néonataux (USIN). Il peut être traité avec un médicament qui stimule le centre respiratoire, comme la caféine. Si la caféine n’empêche pas les épisodes d’apnée sévères fréquents, le nouveau-né devra peut-être être soumis à une ventilation en pression positive continue (CPAP). Cette technique permet au nouveau-né de respirer de manière autonome tout en recevant de l’oxygène ou de l’air légèrement sous pression administré au moyen d’une canule nasale placée dans les narines. Un nouveau-né qui présente des épisodes d’apnée difficiles à traiter peut avoir besoin d’un respirateur (machine qui aide l’air à entrer dans les poumons et à en sortir) pour faciliter la respiration. Soins à domicile La plupart des nouveau-nés peuvent sortir de l’hôpital sans moniteur. Dans de rares cas, certains nouveau-nés sont renvoyés chez eux avec un moniteur d’apnée et peuvent également avoir besoin de caféine. Cependant, le traitement par caféine est généralement arrêté avant la sortie de l’hôpital des nourrissons. Les parents doivent apprendre comment utiliser correctement le moniteur et tous les autres équipements, quoi faire lorsque l’alarme se déclenche, comment pratiquer une réanimation cardiopulmonaire (RCP) si besoin, et comment tenir un journal des événements. La plupart des moniteurs stockent par voie électronique les informations sur les événements qui surviennent. Les parents doivent discuter avec leur médecin pour savoir quand il faut arrêter d’utiliser le moniteur. Il n’est pas prouvé qu’un monitreur d’apnée à domicile, à la sortie de l’hôpital, réduise le risque de SMSN.

Pronostic de l’apnée du prématuré Avec le temps et la maturation du centre respiratoire, les épisodes d’apnée deviennent moins fréquents, et au fur à mesure que le nouveau-né se rapproche des 37 semaines de gestation, les épisodes cessent généralement. L’apnée peut se poursuivre pendant plusieurs semaines chez les nourrissons grands prématurés (nés entre 23 et 27 semaines par exemple). L’apnée du prématuré entraîne rarement le décès.