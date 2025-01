Golisano Children’s Hospital at Strong, University of Rochester School of Medicine and Dentistry

Les accès de colère sont des débordements émotionnels violents, généralement en réponse à une frustration.

La frustration, la fatigue et la faim sont les causes principales des accès de colère.

L’enfant peut crier, pleurer, se débattre, se rouler par terre, jeter des choses et taper des pieds pendant un accès de colère.

Si une distraction ne suffit pas à faire passer la colère, il peut être utile de déplacer l’enfant (le sortir de l’environnement où la crise s’est déclenchée) pour le calmer.

Les accès de colère sont fréquents au cours de l’enfance. Ils apparaissent habituellement vers la fin de la première année, ils sont plus fréquents entre 2 (la terrible étape des deux ans) et 4 ans et ne surviennent que rarement après 5 ans. S’ils continuent après l’âge de 5 ans, ils peuvent persister pendant toute l’enfance.

Les causes des accès de colère incluent la frustration, la fatigue et la faim. L’enfant peut également avoir des accès de colère dans le but de capter l’attention, d’obtenir quelque chose ou d’éviter de faire quelque chose. Les parents culpabilisent souvent parce qu’ils imaginent être de mauvais parents, alors que la cause réelle est souvent liée à un ensemble de facteurs : personnalité de l’enfant, circonstances immédiates et développement normal du comportement. Un problème mental, physique ou social n’est à évoquer que si les accès de colère durent plus de 15 minutes ou se répètent plusieurs fois par jour.

Pendant un accès de colère l’enfant crie, hurle, pleure, se débat, se débat, se roule par terre, tape des pieds et lance des objets. Certains comportements peuvent ressembler à de la rage et être potentiellement dangereux. L’enfant peut devenir tout rouge et frapper ou donner de coups de pieds. Certains enfants arrêtent volontairement de respirer pendant quelques secondes puis reprennent une respiration normale (contrairement aux spasmes du sanglot qui peuvent également se produire après des pleurs de frustration).

(Voir aussi Présentation des problèmes comportementaux chez l’enfant.)