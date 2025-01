Children's Hospital of Pittsburgh of the University of Pittsburgh School of Medicine

Une valve aortique bicuspide est une valve aortique qui comporte deux cuspides (feuillets) au lieu de trois.

(Voir aussi Présentation des malformations cardiaques.)

La valve aortique est la valve qui s’ouvre à chaque battement cardiaque pour permettre au sang de passer du cœur vers l’organisme. Une valve aortique normale comporte trois cuspides, ou feuillets.

La malformation cardiaque congénitale la plus fréquente est la valve aortique bicuspide. Lorsque la valve aortique est bicuspide, elle peut ne pas s’ouvrir normalement (affection appelée sténose aortique) ou ne pas se fermer normalement, ce qui permet au sang de refluer dans le cœur au lieu d’aller dans l’organisme (ce que l’on appelle régurgitation aortique). La cause la plus fréquente de sténose aortique est une valve aortique bicuspide. Les personnes présentant une valve aortique bicuspide sont également exposées à un risque d’hypertrophie de l’aorte et d’infection des valves cardiaques (endocardite infectieuse).

Une valve aortique bicuspide peut fonctionner normalement et ne pas causer de problèmes chez les nourrissons, les enfants plus âgés et les adolescents, mais elle peut causer des problèmes à l’âge adulte. Les symptômes spécifiques dépendent des complications qui se développent. Les personnes atteintes d’une endocardite infectieuse peuvent avoir de la fièvre. Si une sténose aortique ou une régurgitation aortique se développe, la personne peut se fatiguer facilement et présenter essoufflement, évanouissements, perception des battements cardiaques (palpitations) et douleur thoracique.

Les médecins suspectent une valve aortique bicuspide lorsqu’ils entendent un souffle cardiaque ou un clic au cours d’un examen avec un stéthoscope. Le diagnostic est alors confirmé par échocardiographie.

La valve aortique doit être réparée ou remplacée en cas de régurgitation aortique ou de sténose. La sténose aortique peut également parfois être traitée par dilatation par ballonnet au cours d’une procédure de cathétérisme cardiaque. L’hypertrophie progressive de l’aorte chez certaines personnes peut nécessiter une intervention chirurgicale pour remplacer une partie de l’aorte.

Comme il existe une tendance familiale (héréditaire) aux valves aortiques bicuspides, les proches parents des personnes atteintes d’une valve aortique bicuspide doivent passer une échocardiographie de dépistage.