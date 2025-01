Persistance du tronc artériel commun Par Children's Hospital of Pittsburgh of the University of Pittsburgh School of Medicine Lee B. Beerman , MD , Vérifié/Révisé avr. 2023 AFFICHER LA VERSION PROFESSIONNELLE

La persistance du tronc artériel commun est une malformation congénitale dans laquelle un seul grand vaisseau sanguin (tronc) sort du cœur, au lieu de deux (l’artère pulmonaire et l’aorte). L’artère pulmonaire se détache directement du tronc et une communication interventriculaire est toujours présente. Du sang pauvre en oxygène sortant de la partie droite du cœur et du sang riche en oxygène sortant de la partie gauche du cœur se retrouvent au sein de ce vaisseau sanguin unique (tronc artériel commun), et c’est donc un mélange de sang riche et pauvre en oxygène qui est acheminé vers les poumons et le reste de l’organisme.