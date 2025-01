Jambes arquées et genoux cagneux

Dans les jambes arquées, ce que les médecins appellent genu varum, les jambes sont courbées au niveau des genoux de telle sorte que ces derniers sont plus espacés qu’à la normale. Cet aspect est généralement dû à la position des jambes dans l’utérus avant la naissance. Cette affection est courante chez les tout-petits et disparaît généralement sans traitement vers l’âge de 18 mois. Si elle persiste ou devient plus sévère, les médecins doivent exclure le rachitisme et d’autres maladies osseuses métaboliques.

Jambes arquées (genu varum) Cacher les détails Cette photo montre un jeune enfant dont les jambes sont arquées (genu varum), en particulier la jambe gauche. Dans le cas des jambes arquées, les genoux semblent tourner à l’opposé l’un de l’autre. DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Les médecins peuvent également suspecter une maladie de Blount, qui est provoquée par un problème au niveau du cartilage de croissance du tibia. La maladie de Blount peut affecter une ou les deux jambes. Elle survient plus fréquemment après la première année de vie. Cependant, elle peut se développer à l’adolescence chez les enfants qui souffrent de surpoids. Il est difficile de poser un diagnostic précoce de la maladie de Blount car l’affection peut ne pas apparaître sur les radiographies. Dans la maladie de Blount, l’utilisation précoce d’attelles ou d’orthèses de jambe peut être efficace lorsqu’elle commence chez les enfants âgés de moins de 3 ans. Les autres enfants peuvent être traités chirurgicalement.