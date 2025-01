La scoliose est une courbure pathologique de la colonne vertébrale.

La scoliose peut être de naissance ou elle peut se développer au cours de l’adolescence.

Les formes légères peuvent n’occasionner qu’une légère gêne, mais des formes plus graves peuvent causer une douleur chronique ou affecter les organes internes.

Le diagnostic repose sur un examen et des radiographies.

Toutes les formes de scoliose ne s’aggravent pas, mais celles qui s’aggravent doivent être traitées dès que possible afin de prévenir une déformation sévère.

Des appareils orthopédiques ou un geste chirurgical peuvent s’avérer nécessaires pour redresser la colonne vertébrale.

La scoliose est relativement courante et survient chez 2 à 4 % des enfants âgés de 10 à 16 ans. Garçons et filles en sont affectés dans une même mesure. Cependant, chez les filles, la scoliose a 10 fois plus de chances de progresser et d’exiger le port d’un corset ou une intervention chirurgicale.

La scoliose peut résulter de causes héréditaires, d’anomalies congénitales ou de lésions, ou se développer plus tard, le plus souvent, au début de l’adolescence. Généralement, la cause ne peut pas être identifiée (ce que l’on appelle scoliose idiopathique).

En général, la colonne vertébrale s’infléchit vers la droite lorsque la courbe siège en région dorsale, et vers la gauche lorsque la courbe se situe à l’étage lombaire. Il en résulte que l’épaule droite est plus haute que la gauche. Ou qu’une hanche est plus haute que l’autre. Le thorax peut ne pas être symétrique. La scoliose se développe souvent chez les enfants qui présentent une cyphose. La combinaison s’appelle cyphoscoliose.

Scoliose idiopathique Cacher les détails Cette photo montre une adolescente atteinte d'une scoliose sévère (courbure de la colonne vertébrale).

Symptômes de la scoliose Une scoliose légère est ordinairement asymptomatique. Parfois, le dos est douloureux ou raide lorsque l’enfant est assis ou debout pendant une longue période. Des douleurs modérées ou sévères peuvent finalement se manifester. Une scoliose légère peut être découverte à l’occasion d’un examen clinique de routine. Un parent, un professeur ou un médecin peut suspecter la scoliose quand l’une des épaules de l’enfant semble plus haute que l’autre, ou lorsque les vêtements ne tombent pas droit.

Diagnostic de la scoliose Radiographies Pour diagnostiquer une scoliose, le médecin demande à l’enfant de se pencher vers l’avant, et observe la colonne vertébrale de l’arrière, car une courbure rachidienne anormale se voit mieux dans cette position. Scoliose : Une colonne vertébrale courbée Les radiographies mettent en évidence de façon précise les angles de courbure. L’importance de la courbure est définie par l’angle entre deux lignes tracées sur une radiographie de la colonne vertébrale. L’angle est appelé angle de Cobb. Une ligne part du haut de la vertèbre supérieure la plus inclinée et l’autre ligne part du bas de la vertèbre inférieure la plus inclinée. Scoliose Image L’angle de Cobb Si le médecin pense qu’une aggravation est probable, il demande à examiner l’enfant plusieurs fois par an. La mesure des courbes peut être réalisée par des dispositifs particuliers.

Pronostic de la scoliose Plusieurs facteurs contribuent à la probabilité d’aggravation d’une scoliose. Plus la courbure est marquée, plus la probabilité d’aggravation est grande et les courbures tendent à s’aggraver au début de la puberté lorsque la croissance s’accélère. De même, plus importants sont les symptômes, plus grande est la probabilité d’aggravation. L’aggravation d’une scoliose peut entraîner des séquelles, telles qu’une difformité visible ou des douleurs chroniques. Une scoliose grave peut même avoir des retentissements sur les organes internes, comme par exemple des lésions pulmonaires. Parfois, la scoliose peut s’aggraver de façon asymptomatique. Chez la plupart des enfants souffrant de scoliose, la courbure ne progresse pas mais demeure au contraire légère. Elle requiert cependant un suivi médical régulier. Une scoliose symptomatique, qui s’aggrave ou qui est sévère, devra être traitée. Plus le traitement sera précoce, plus grandes seront les chances d’éviter une déformation sévère.