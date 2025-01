Présentation des maladies osseuses chez l’enfant

Causes des maladies osseuses chez l’enfant

Les maladies osseuses chez l’enfant peuvent être dues à des causes qui touchent des personnes de tout âge, y compris une blessure, une infection (ostéomyélite) ou un cancer. Les causes des maladies osseuses qui affectent principalement les enfants impliquent habituellement la désaxation progressive des os, qui est causée par des pressions exercées sur les cartilages de croissance à mesure que les enfants grandissent. Un mauvais apport sanguin peut également léser le cartilage de croissance, de même qu’un décollement du reste de l’os ou, même, une légère désaxation. La lésion du cartilage de croissance arrête le développement osseux, déforme l’articulation et provoque à long terme une altération articulaire (arthrose).

Certaines affections du tissu conjonctif rares peuvent également affecter les os. Elles comprennent le syndrome de Marfan, l’ostéogenèse imparfaite et les ostéochondrodysplasies. Les ostéopétroses sont d’autres affections héréditaires rares qui augmentent la densité osseuse ou entraînent une croissance osseuse anormale, ou les deux.