La maladie d’Osgood-Schlatter est une inflammation douloureuse de l’os et du cartilage de la tubérosité tibiale.

La maladie est provoquée par une sollicitation excessive de la jambe.

Les symptômes caractéristiques incluent une douleur, un gonflement et une sensibilité au niveau du genou.

Le diagnostic repose sur un examen clinique et parfois sur des radiographies.

Le traitement implique généralement le soulagement de la douleur et du repos.

(Voir aussi Présentation des maladies osseuses chez l’enfant.)

La maladie d’Osgood-Schlatter est une ostéochondrose, qui est un groupe de troubles des cartilages de croissance qui se développent lorsque l’enfant grandit rapidement. Les médecins ne connaissent pas avec exactitude les causes de l’ostéochondrose, mais les troubles semblent être héréditaires. La maladie de Köhler-Mouchet, la maladie de Legg-Calvé-Perthes et la maladie de Scheuermann sont d’autres ostéochondroses.

La maladie d’Osgood-Schlatter apparaît entre 10 et 15 ans et n’affecte en général qu’une jambe. La maladie est en général plus fréquente chez les garçons, mais l’écart entre les sexes diminue car de plus en plus de filles sont impliquées dans des programmes sportifs.

La cause de la maladie d’Osgood-Schlatter serait une traction répétée et excessive du tendon de la rotule (tendon rotulien) à l’endroit où il est attaché à la partie supérieure du tibia. Ce point d’insertion tibial supérieur s’appelle tubérosité tibiale.

Les principaux symptômes de la maladie d’Osgood-Schlatter sont une douleur, un gonflement et une sensibilité au niveau de la tubérosité tibiale à l’avant du genou, juste en dessous de la rotule. La douleur est aggravée par l’activité et réduite par le repos.

Diagnostic de la maladie d’Osgood-Schlatter Examen clinique

Parfois, radiographies Les médecins basent leur diagnostic de maladie d’Osgood-Schlatter sur un examen et les symptômes de l’enfant. Les radiographies du genou peuvent mettre en évidence un agrandissement ou une fragmentation de la tubérosité tibiale. Cependant, les radiographies ne sont généralement pas nécessaires sauf si l’enfant présente d’autres symptômes, tels qu’une douleur et gonflement qui s’étendent au-delà du genou ou une douleur accompagnée d’une rougeur et d’un échauffement. Ces symptômes suggèrent une autre affection, comme une lésion ou une inflammation articulaire.