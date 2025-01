La cyphose est une courbure anormale de la colonne vertébrale qui cause une bosse.

(Voir aussi Présentation des maladies osseuses chez l’enfant.)

Le haut du dos est d’ordinaire légèrement courbé vers l’avant. Certains enfants sont davantage courbés. Une courbure excessive peut être

Flexible

Fixe (structurelle)

Dans le cas de la cyphose flexible, les enfants peuvent redresser la colonne vertébrale en resserrant leurs muscles et les vertèbres sont normales. On n’en connaît pas la cause. Les exercices de renforcement musculaire peuvent être utiles, mais aucun autre traitement spécifique n’est requis.

Dans le cas de la cyphose fixe, les enfants ne peuvent pas redresser leur colonne vertébrale car plusieurs vertèbres du haut du dos sont cunéiformes plutôt que rectangulaires. En général, 3 vertèbres ou davantage sont concernées. Les nourrissons naissent rarement avec une cyphose fixe, elle se développe plus tard dans la vie, habituellement à l’adolescence. Il y a beaucoup de causes rares, dont des fractures, des infections et le cancer, mais la cause la plus fréquente est la maladie de Scheuermann.

La cyphose est souvent asymptomatique. Des dorsalgies modérées, mais persistantes, sont parfois ressenties. On peut remarquer une cyphose uniquement parce qu’elle affecte l’apparence corporelle. Les épaules peuvent avoir l’air arrondies. La partie supérieure de la colonne vertébrale semble plus courbée que la normale ou une bosse peut être visible. Certaines personnes ont une apparence similaire à celles qui sont atteintes du syndrome de Marfan, dans lequel les membres sont beaucoup plus longs que le tronc.

La cyphose légère asymptomatique n’est parfois détectée que lors d’un examen clinique de routine. Un médecin pourra confirmer le diagnostic de cyphose à l’aide d’une radiographie de la colonne vertébrale.

Le traitement de la cyphose est le même que celui décrit pour la maladie de Scheuermann.

Cyphose : Une bosse

