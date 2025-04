Épiphysiolyse fémorale supérieure (EFS)

Causes de l’EFS

Causes de l’EFS

La cause de l’épiphysiolyse fémorale supérieure est inconnue. Toutefois, cette affection est probablement due à un affaiblissement du cartilage de croissance.

Un affaiblissement du cartilage de croissance peut être dû à une blessure, des déformations de la hanche, des complications dues à l’obésité, une inflammation ou des changements des taux d’hormones dans le sang (comme un faible taux d’hormone thyroïdienne), ce qui normalement survient aux environs de la puberté (voir Puberté chez les filles et Puberté chez les garçons). La luxation épiphysaire entraîne une hypovascularisation, et ensuite une nécrose osseuse et un collapsus osseux.