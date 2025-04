Présentation des maladies du tissu conjonctif chez l’enfant

Le tissu conjonctif est un tissu résistant, souvent fibreux, qui maintient ensemble les différentes structures de l’organisme en leur fournissant un support et de l’élasticité. Les muscles, os, les cartilages, les ligaments et les tendons sont essentiellement constitués de tissu conjonctif. Le tissu conjonctif est également présent dans la peau et les organes internes. Les caractéristiques et les types de cellules composant le tissu conjonctif varient selon l’organe concerné. Le tissu conjonctif est très résistant, il est par conséquent en mesure de supporter le poids et les tensions.

Il existe plus de 200 affections qui touchent le tissu conjonctif. Les affections spécifiques abordées ici comprennent :

Certaines de ces affections n’ont pas de cause évidente, et certaines sont héréditaires. Certaines maladies héréditaires provoquent la formation de tissu conjonctif anormal dans l’organisme. Les maladies héréditaires du tissu conjonctif se manifestent, en général, dès l’enfance, et persistent toute la vie.