Les ostéochondrodysplasies sont un groupe de maladies héréditaires rares du tissu conjonctif, des os ou des cartilages qui altèrent le développement du squelette.

Dans les ostéochondrodysplasies, la croissance et le développement de l’os, du cartilage et/ou du tissu conjonctif sont altérés, généralement en raison de mutations des gènes qui jouent un rôle important dans le développement du tissu conjonctif. Le tissu conjonctif est un tissu résistant, souvent fibreux, qui maintient ensemble les différentes structures de l’organisme en leur fournissant un support et de l’élasticité.

Chaque type d’ostéochondrodysplasie provoque des symptômes différents, mais toutes les ostéochondrodysplasies provoquent une petite taille (nanisme). Le nanisme est défini comme une taille adulte de 147 centimètres ou moins chez les hommes et les femmes.

Certaines ostéochondrodysplasies provoquent surtout un raccourcissement des membres par rapport au tronc (nanisme avec membres courts) ; d’autres, en revanche, s’accompagnent d’un tronc plus court que les membres.

Le type le plus courant et le plus connu de nanisme est appelé achondroplasie. Les enfants et les adultes atteints d’achondroplasie ont souvent les jambes arquées, un front proéminent, une forme de nez inhabituelle (nez en lorgnette) et le dos arqué. Les articulations ne sont parfois pas assez développées pour permettre une mobilité normale.

Il existe une forme mortelle du nanisme appelée dysplasie thanatophore qui cause des déformations sévères du thorax et une insuffisance respiratoire chez les nouveau-nés entraînant le décès.

Diagnostic des ostéochondrodysplasies Examen clinique

Radiographies

Examens avant la naissance Le médecin pose habituellement le diagnostic d’ostéochondrodysplasie d’après les symptômes, l’examen clinique et les radiographies osseuses. Les gènes responsables des ostéochondrodysplasies peuvent parfois être identifiés, en général grâce à une prise de sang. L’analyse génétique est surtout utile pour dépister le trouble avant la naissance. Le diagnostic des cas graves avant la naissance est également possible à l’aide d’autres méthodes. Dans certains cas, le fœtus peut être observé directement à l’aide d’une fœtoscopie, ou une échographie est pratiquée.

Traitement des ostéochondrodysplasies Remplacement des articulations

Parfois, allongement chirurgical des membres et correction des jambes arquées Si le mouvement articulaire est sévèrement limité, une intervention chirurgicale pourra s'avérer nécessaire pour remplacer les articulations, telles que la hanche, par des prothèses articulaires. Les médecins peuvent accroître la taille d'une personne en réalisant une intervention chirurgicale pour allonger les membres. Une intervention chirurgicale peut également être réalisée pour corriger les jambes arquées. Bien que les personnes atteintes d'achondroplasie soient petites, le traitement par hormones de croissance n'est généralement pas efficace. Cependant, le vosoritide, un médicament qui pourrait jouer un rôle dans la croissance osseuse, est disponible comme traitement possible. Les anomalies génétiques de base ayant été identifiées dans la plupart des cas d'ostéochondrodysplasies, une consultation génétique peut être efficace. Des organisations comme Little People of America fournissent des ressources aux personnes affectées et agissent en tant que défenseurs en leur nom. Des associations similaires sont actives dans d'autres pays.