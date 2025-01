Helmholtz Centre for Infection Research

La chondromalacie rotulienne est un ramollissement du cartilage situé sous la rotule, causant une douleur au genou.

La chondromalacie rotulienne débute habituellement à l’adolescence. Les coureurs à pied sont particulièrement prédisposés à cette pathologie. La cause de la chondromalacie rotulienne est probablement un traumatisme minime, mais répété, dû à une désaxation rotulienne. Cette désaxation entraîne un frottement du cartilage de l’extrémité distale de la rotule contre le fémur lorsque le genou est en flexion.

Intérieur du genou (vue latérale)

Une douleur sourde est ressentie autour de la rotule et en arrière du genou. Il n’y a pas de gonflement. Le fait de monter (particulièrement monter ou descendre les escaliers), la pratique de certains sports, une position assise prolongée et la course à pied aggravent normalement la douleur.

Le médecin base le diagnostic de chondromalacie rotulienne sur les symptômes et les résultats de l’examen clinique.