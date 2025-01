Les symptômes de la rubéole sont différents chez les enfants et chez les adultes. De nombreux cas sont bénins.

Les symptômes de la rubéole débutent environ 14 à 21 jours après l’infection.

Chez les enfants, la rubéole provoque généralement des symptômes légers ou ils sont absents.

Des symptômes légers peuvent survenir chez les enfants 1 à 5 jours avant l’apparition de l’éruption cutanée :

Faible fièvre (moins de 39 °C)

Gêne générale

Œil rose

Gonflement des ganglions lymphatiques dans le cou et à l’arrière de la tête

Rougeur ou irritation de la gorge

Douleur articulaire

L’éruption cutanée provoquée par la rubéole est similaire à celle causée par la rougeole, mais elle n’est pas aussi rouge et ne fusionne pas pour former d’importantes plaques rouges. L’éruption débute au niveau du visage et dans le cou, et se propage rapidement au tronc, aux bras et aux jambes. Avec l’apparition de l’éruption cutanée, la peau prend une teinte légèrement rougeâtre, en particulier sur le visage. Des taches rouges indolores peuvent apparaître à l’arrière du palais et de la gorge (taches de Forchheimer). L’éruption cutanée dure généralement environ 3 jours, mais peut durer plusieurs jours de plus.

Dans de rares cas, les personnes développent une infection de l’oreille moyenne (otite moyenne) ou une numération des plaquettes basse (thrombocytopénie).

L’infection cérébrale (encéphalite) est une complication très rare, mais parfois mortelle.