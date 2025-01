Les symptômes de la roséole infantile débutent environ 5 à 15 jours après l’infection. Une fièvre d’environ 39,5 à 40,5 °C débute soudainement et dure 3 à 5 jours. Chez 5 à 15 % des enfants, des convulsions se produisent en cas de fièvre élevée, notamment parce que cette dernière débute et monte rapidement. Malgré la fièvre élevée, l’enfant est en général vif et réactif.

Certains présentent un léger écoulement nasal, des maux de gorge ou des troubles gastriques.

Le volume des ganglions lymphatiques à l’arrière de la tête, sur les faces latérales du cou et derrière les oreilles peut être augmenté.

La fièvre diminue généralement rapidement au quatrième jour.

Cette photo montre une éruption cutanée plane et rouge typique de la roséole du nourrisson.

Environ 30 % des enfants atteints de roséole infantile développent une éruption cutanée dans un délai de quelques heures, ou au maximum un jour après la diminution de la température. L’éruption cutanée est rouge et plate. Elle touche essentiellement le thorax et l’abdomen et est moins présente sur le visage, les bras et les jambes. L’éruption n’est pas prurigineuse et peut durer de quelques heures à 2 jours.