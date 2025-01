University of Rochester School of Medicine and Dentistry

Le rotavirus est un virus commun et très contagieux qui provoque des vomissements et une diarrhée.

Le rotavirus est une infection virale du tube digestif pouvant entraîner une déshydratation sévère.

Les symptômes habituels sont une fièvre, des vomissements et une diarrhée aqueuse.

Le diagnostic repose sur les symptômes.

La plupart des enfants vont mieux après s’être reposés et avoir reçu des liquides, mais quelques-uns doivent recevoir des liquides par voie intraveineuse.

La vaccination de routine peut prévenir l’infection à rotavirus.

Le rotavirus est la cause la plus fréquente de diarrhée déshydratante sévère chez le jeune enfant âgé entre 3 et 15 mois. C’est l’un des virus qui provoque la gastro-entérite (inflammation du tube digestif entraînant des vomissements, une diarrhée, ou les deux).

Aux États-Unis, avant que la vaccination contre le rotavirus ne soit disponible, environ 55 000 à 70 000 enfants âgés de moins de 5 ans étaient hospitalisés chaque année pour une diarrhée causée par le rotavirus. Bien que pratiquement aucun enfant ne meure du rotavirus aux États-Unis, ailleurs dans le monde, le virus cause plus de 200 000 décès par an, principalement chez les enfants de moins de 5 ans. La plupart de ces enfants vivent dans des pays à faible revenu.

Le virus se propage d’une personne à une autre, tout spécialement si les personnes qui souffrent de diarrhée ne se lavent pas soigneusement les mains après être allées à la selle. Une infection peut également survenir lorsque les personnes mettent leurs mains à la bouche après avoir touché un objet (tel qu’une couche ou un jouet) contaminé par des selles infectées. Ce type de transmission par des selles infectées est appelé transmission oro-fécale. Les personnes peuvent également s’infecter en mangeant ou en buvant des aliments ou de l’eau contaminés par le virus. Les adultes peuvent être infectés après un contact étroit avec un nourrisson infecté, mais une infection grave est rare.

Chaque hiver, dans les pays à climat tempéré, le rotavirus est responsable de la plupart des cas de diarrhée, dont la gravité peut nécessiter une hospitalisation chez les nourrissons et les jeunes enfants. Aux États-Unis, avant que la vaccination contre le rotavirus ne soit disponible, une vague d’épidémie à rotavirus commençait dans le sud-ouest en novembre et se terminait dans le nord-est en mars. À présent, la maladie apparaît de manière moins prévisible et peut survenir toute l’année.

Le saviez-vous ?

Symptômes d’une infection à rotavirus Les symptômes du rotavirus débutent par une fièvre et des vomissements, suivis de diarrhées aqueuses. La maladie dure généralement 5 à 7 jours. Une déshydratation survient souvent si les liquides perdus ne sont pas remplacés. Un enfant déshydraté est faible et apathique, il a la bouche sèche et un pouls rapide. Chez les jeunes enfants, la diarrhée est plus susceptible de provoquer une déshydratation sévère, voire le décès.

Diagnostic de l’infection à rotavirus Examen clinique Aucune analyse n’est en général nécessaire pour détecter une infection à rotavirus à moins que les médecins cherchent à identifier une épidémie. Lorsque des analyses sont nécessaires, des échantillons de selles sont envoyés au laboratoire pour une évaluation.

Traitement de l’infection à rotavirus Repos au lit et liquides Il n’y a pas de traitement spécifique pour les infections à rotavirus. La plupart des enfants vont mieux en se reposant et en buvant une quantité suffisante de liquides (voir aussi le traitement de la gastro-entérite). Dans les cas les plus graves, des liquides peuvent être administrés par voie intraveineuse (dans une veine) pour éviter la déshydratation. Les médicaments pour contrôler la diarrhée (appelés médicaments antidiarrhéiques) ne doivent pas être administrés aux enfants de moins de 18 ans.