Présentation des infections chez le nouveau-né

Une infection chez le fœtus, qui peut se produire à tout moment avant la naissance, est secondaire à une infection chez la mère. Parfois, les médecins et la mère savent qu’elle a une infection, mais parfois ils ne le savent pas. L’infection de la mère est transmise au fœtus via le placenta.

Infections fréquentes transmises via le placenta : rubéole, toxoplasmose, infection par le cytomégalovirus, infection par le virus Zika et syphilis. L’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et l’infection par le virus de l’hépatite B peuvent également parfois être transmises via le placenta. Il existe également de nombreuses infections plus rares qui peuvent infecter le fœtus avant la naissance.

Les problèmes pour le fœtus dépendent du micro-organisme responsable de l’infection et si l’infection de la mère est apparue pendant la grossesse. Les problèmes qui peuvent survenir comprennent : fausse couche, croissance lente dans l’utérus, naissance prématurée, mort in utero et malformations congénitales. Une infection peut ou non provoquer des symptômes chez la mère.