Pneumonie chez le nouveau-né

Les symptômes de la pneumonie bactérienne varient selon le moment où l’enfant est infecté.

Les nouveau-nés qui ont une pneumonie précoce présentent des symptômes similaires aux symptômes de septicémie chez le nouveau-né, y compris l’apathie et le fait de s’alimenter peu.

Les nouveau-nés qui ont une pneumonie tardive développent des problèmes respiratoires inexpliqués et peuvent avoir besoin d’une oxygénothérapie ou d’une assistance respiratoire plus intense. La quantité d’expectorations (mucus épais ou décoloré) augmente et change (par exemple, les expectorations s’épaississent et deviennent brunes). Les nourrissons peuvent être très malades et présenter une température instable.