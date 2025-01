Listériose chez le nouveau-né

Les femmes enceintes atteintes de listériose peuvent être asymptomatiques ou elles peuvent présenter des symptômes pseudo-grippaux (par exemple, frissons, fièvre et courbatures musculaires).

Chez les fœtus et nouveau-nés, les symptômes de listériose sont semblables à ceux de la septicémie (infection du sang) et comprennent l’apathie et une mauvaise alimentation. Les symptômes peuvent apparaître dans les heures ou les jours suivant la naissance (ce que l’on appelle début précoce) ou peuvent être retardés et apparaître plusieurs semaines plus tard (ce que l’on appelle début tardif). Les nouveau-nés qui ont des symptômes qui apparaissent précocement ont fréquemment un faible poids à la naissance, et présentent des problèmes lors de l’accouchement et des symptômes de septicémie peu après la naissance. Les nouveau-nés qui ont des symptômes qui apparaissent tardivement sont habituellement nés à terme et en bonne santé au départ, mais ils développent ensuite une méningite (infection cérébrale) ou une septicémie.

Autres complications courantes de la listériose : fausse couche, accouchement prématuré avec infection intra-amniotique et mort in utero.