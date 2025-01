Présentation des infections bactériennes chez l’enfant

Les bactéries sont des organismes unicellulaires microscopiques. Seuls certains types de bactéries sont à l’origine de maladies chez l’homme. D’autres bactéries vivent dans le tube digestif, les voies génito-urinaires ou sur la peau sans pour autant être dangereuses. Certaines bactéries seraient même bonnes pour la santé.

Le saviez-vous ?

Chez l’enfant, les infections bactériennes les plus fréquentes sont les infections cutanées (dont l’impétigo), les otites et les infections de la gorge (angine streptococcique). Ces infections, ainsi que beaucoup d’autres infections bactériennes moins fréquentes, sont traitées de la même manière chez l’adulte et chez l’enfant ; elles sont présentées plus en détail dans d’autres sections. D’autres infections encore peuvent survenir à tout âge mais ont des conséquences spécifiques chez les enfants. Plusieurs infections bactériennes sévères peuvent être prévenues par une vaccination au cours de la petite enfance.

Risque d’infections bactériennes chez l’enfant Certains enfants sont tout particulièrement susceptibles aux infections bactériennes. Enfants exposés à un risque élevé : Nourrissons âgés de moins de 3 mois

Enfants n’ayant pas de rate

Enfants présentant une affection du système immunitaire

Enfants présentant une drépanocytose

Enfants atteints d’un cancer

Enfants n’ayant pas reçu les vaccins recommandés

Diagnostic des infections bactériennes chez l’enfant Analyses du sang, des liquides biologiques ou de prélèvements tissulaires

Mise en culture (généralement effectuée avec un petit écouvillon) Parfois, les médecins peuvent diagnostiquer l’infection bactérienne quand l’enfant présente les symptômes typiques. Il est cependant souvent nécessaire d’identifier les bactéries à partir de prélèvements de tissus, de sang ou de liquides biologiques, tels que les urines, le pus ou le liquide cérébrospinal (le liquide qui entoure la moelle épinière). La bactérie peut parfois être identifiée au microscope ou à l’aide de tests de détection rapide tels que les tests qui recherchent le matériel génétique de certaines bactéries. Toutefois, les bactéries sont souvent trop peu nombreuses ou trop petites pour être visibles ; il est donc nécessaire de les mettre en culture au laboratoire. En général, il faut 24 à 48 heures pour que des bactéries se développent en culture. Ces cultures peuvent également servir à tester la sensibilité d’une bactérie donnée à certains antibiotiques. Les résultats peuvent aider le médecin à choisir le médicament le mieux adapté pour traiter un enfant infecté.

Traitement des infections bactériennes chez l’enfant Antibiotiques

Parfois, également chirurgie Les antibiotiques sont des médicaments utilisés pour traiter les infections bactériennes. Il existe de nombreux antibiotiques différents. Chacun d’entre eux est efficace uniquement sur certaines bactéries, bien que certains soient efficaces contre un plus grand nombre de bactéries que d’autres. Le plus souvent, les antibiotiques seuls peuvent éliminer une infection bactérienne. Néanmoins, lorsqu’une infection a entraîné une accumulation de pus importante, il faut parfois avoir recours à la chirurgie pour drainer le pus. Ces infections incluent les abcès et les infections articulaires. En attendant les résultats de ces cultures bactériologiques, certaines infections graves de l’enfant peuvent être traitées par antibiotiques, qui seront poursuivis ou arrêtés en fonction des résultats. En l’absence de bactéries, le traitement par antibiotiques est arrêté.