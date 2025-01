Incontinence urinaire chez les enfants

Les médecins s’intéresseront tout d’abord aux symptômes observés chez l’enfant ainsi qu’à ses antécédents médicaux. Le médecin réalise ensuite un examen clinique. Le résultat de l’analyse des antécédents médicaux et de l’examen clinique suggère la cause de l’incontinence et les éventuels examens médicaux nécessaires (voir le tableau Quelques causes et caractéristiques de l’incontinence nocturne chez les enfants et le tableau Quelques causes et caractéristiques de l’incontinence diurne chez les enfants).

Pour recueillir les antécédents médicaux, le médecin pose des questions sur l’apparition des symptômes, le calendrier des symptômes et pour savoir si les symptômes sont continus (c’est-à-dire, un écoulement constant) ou intermittents. Il peut s’avérer utile que les parents inscrivent le moment, la fréquence et le volume d’urine (un journal de la miction), ainsi que la fréquence, taille et la consistance des selles (un journal des selles), dans un journal. On tient compte aussi de la position adoptée pendant la miction et la force du jet d’urine.

Certains symptômes révélateurs d’une cause comprennent :

Une diminution de la fréquence des selles et/ou la présence de selles dures ou anormalement volumineuses (constipation)

Une fièvre, des douleurs abdominales, des douleurs en urinant et une urgence mictionnelle accrue (infection des voies urinaires)

Des démangeaisons autour de l’anus, du rectum ou du vagin (oxyurose)

Uriner fréquemment et produire un grand volume d’urine (déficit en arginine-vasopressine [diabète insipide central], diabète insipide néphrogénique ou diabète sucré)

Des ronflements ou des pauses respiratoires pendant le sommeil et une somnolence excessive pendant la journée (apnée du sommeil)

Les médecins posent également des questions sur d’éventuels traumatismes à la naissance ou malformations congénitales (comme le spina bifida), troubles nerveux, troubles rénaux ou infections des voies urinaires.

Les médecins examinent l’enfant pour dépister d’éventuels signes d’abus sexuels qui, bien que rares, constituent une cause grave à côté de laquelle il ne faut pas passer.

S’il y a des antécédents familiaux de « pipi au lit » (énurésie nocturne) ou des troubles urologiques, ils doivent être portés à l’attention des médecins. Les médecins posent également des questions sur les facteurs de stress qui correspondent au début des symptômes, y compris les difficultés à l’école, avec des amis, ou à la maison (notamment les éventuelles difficultés conjugales des parents). Bien que l’incontinence ne soit pas un trouble psychologique, une brève période d’incontinence peut se produire pendant des périodes de stress psychologique.

Le médecin demande si l’enfant ressent une faiblesse au niveau des jambes lorsqu’il court ou qu’il est debout.

Le médecin réalise ensuite un examen clinique. L’examen débute par ce qui suit:

Un examen des signes vitaux pour dépister de la fièvre (peut indiquer une infection urinaire), une perte de poids et une soif excessive (peuvent indiquer un diabète), et de l’hypertension (peut indiquer des troubles rénaux)

Un examen de la tête et du cou à la recherche d’une éventuelle hypertrophie des amygdales, d’une respiration par la bouche, ou d’une faible croissance (peut indiquer une apnée du sommeil)

Un examen de l’abdomen pour détecter d’éventuelles masses qui indiqueraient une rétention des selles, ou une vessie pleine

Un examen des organes génitaux chez les filles pour dépister d’éventuelles adhérences (lorsque les lèvres vaginales se collent), cicatrices ou signes de sévices sexuels

Examen des organes génitaux chez les garçons à la recherche d’une irritation ou de lésions sur le pénis ou autour de l’anus ou du rectum

Un examen de la colonne vertébrale pour détecter une anomalie quelconque (par exemple, une touffe de poils ou une fossette à la base de la colonne vertébrale)

Un examen neurologique pour évaluer la force des jambes, la sensibilité, les réflexes tendineux, et d’autres réflexes (comme l’effleurement de l’anus pour voir s’il se resserre [clin d’œil anal] et, chez les garçons, une caresse légère sur la face interne des cuisses pour voir si les testicules remontent [réflexe crémastérien]).

Un toucher rectal peut être effectué lors de l’examen clinique pour détecter une constipation ou une diminution du tonus rectal

Tableau Quelques causes et caractéristiques de l’incontinence nocturne chez les enfants Tableau