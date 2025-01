Urgence hypertensive chez l’enfant

Une urgence hypertensive est une forme soudaine et particulièrement sévère d’hypertension artérielle qui peut altérer un ou plusieurs organes vitaux.

(Voir aussi Hypertension artérielle chez l’enfant et Hypertension artérielle chez l’adulte.)

L’urgence hypertensive survient lorsque la pression artérielle augmente rapidement.

Chez l’enfant, les premiers symptômes d’une urgence hypertensive sont généralement des céphalées, une apathie, une confusion et des convulsions, et chez le nourrisson, une irritabilité.

Les médecins diagnostiquent une urgence hypertensive en mesurant la pression artérielle et en réalisant des examens pour détecter des lésions organiques, comme une électrocardiographie, une échocardiographie et des analyses de sang et d’urine.

Le traitement de l’urgence hypertensive implique l’admission de l’enfant dans une unité de soins intensifs et l’administration de médicaments par voie intraveineuse pour réduire la pression artérielle au plus vite.

La mesure de la pression artérielle donne deux valeurs. La valeur plus élevée indique la pression maximale dans les artères, qui est atteinte lorsque le cœur se contracte (pendant la systole). La plus basse indique la pression minimale dans les artères, qui est atteinte juste avant que le cœur ne se contracte à nouveau (pendant la diastole). La pression artérielle est enregistrée en tant que pression systolique/pression diastolique. Par exemple : 120/80 mmHg (millimètres de mercure), soit 120 sur 80.

L’urgence hypertensive est une forme soudaine et particulièrement sévère de l’hypertension artérielle. La pression diastolique (chiffre du bas) est généralement supérieure à 100 mmHg, et une lésion progressive d’un ou de plusieurs organes vitaux est apparente (généralement le cerveau, le cœur, les yeux et les reins). L’enfant peut présenter divers symptômes.

L’urgence hypertensive est relativement rare chez l’enfant. Elle peut se développer chez un enfant qui a reçu ou non un diagnostic d’hypertension artérielle.

L’urgence hypertensive survient généralement lorsque la pression artérielle augmente rapidement. Les causes de l’augmentation rapide varient selon l’âge. Les causes les plus courantes sont

Si elle n’est pas traitée rapidement, l’urgence hypertensive provoque généralement des lésions progressives d’un ou de plusieurs organes vitaux, notamment :

Le cerveau, ce qui peut entraîner une détérioration de la fonction cérébrale, des convulsions et/ou le coma

Le cœur, ce qui peut entraîner une insuffisance cardiaque

Les yeux, ce qui peut entraîner un œdème papillaire (gonflement du nerf optique) et un saignement au niveau de la rétine

Les reins, ce qui peut entraîner une insuffisance rénale ou un dysfonctionnement rénal

Non traitée, une urgence hypertensive peut s’avérer mortelle.

Une crise hypertensive est une hypertension artérielle sévère qui n’a pas encore causé suffisamment de lésions organiques pour provoquer des symptômes.

Symptômes de l’urgence hypertensive chez l’enfant La pression artérielle est très élevée, généralement de stade 2 (sévère) ou supérieur (140/90 ou plus). Chez l’enfant, les premiers symptômes d’une urgence hypertensive sont généralement des céphalées, une apathie (léthargie), une confusion, des convulsions, et chez le nourrisson, une irritabilité. L’enfant peut tomber dans le coma. L’enfant peut présenter une accélération du rythme cardiaque, une douleur thoracique, des difficultés à respirer et/ou un gonflement des chevilles. On peut observer une baisse de la vision.

Diagnostic de l’urgence hypertensive chez l’enfant Mesure de la tension artérielle

Examens pour évaluer les lésions organiques En cas de suspicion d’urgence hypertensive, les médecins utilisent un oscillomètre pour mesurer la pression artérielle plutôt qu’un stéthoscope. L’oscillomètre enregistre la pression artérielle automatiquement et rapidement, ce qui facilite la réalisation de la mesure (toutes les 2 à 3 minutes). La pression artérielle est à nouveau mesurée à l’aide d’un sphygmomanomètre et d’un stéthoscope pour confirmer la mesure. Lorsque cela est possible, les médecins procèdent à une surveillance intra-artérielle de la pression artérielle, ce qui consiste à placer une petite sonde en plastique dans une artère et à la raccorder à un moniteur de pression. Ces moniteurs de pression artérielle mesurent la pression artérielle en continu et sont plus précis que les autres appareils. Les médecins recueillent les antécédents médicaux, qui comprennent des questions sur les symptômes actuels de l’enfant, ses maladies éventuelles et les médicaments qu’il prend. Un examen clinique complet et des analyses de sang et d’urine standard sont réalisés. Des examens sont également réalisés pour déterminer si des organes vitaux ont été endommagés et, le cas échéant, dans quelle mesure. Les examens comprennent : Électrocardiographie (ECG), radiographie du thorax et, si possible, échocardiographie à la recherche de troubles cardiaques

Analyse d’urine pour dépister des anomalies rénales

Analyses de sang pour rechercher des lésions rénales ou des anomalies hormonales

Numération formule sanguine complète pour vérifier la présence d’un nombre anormal de cellules sanguines, en particulier de plaquettes (qui aident le sang à coaguler)

Tomodensitométrie (TDM) ou imagerie par résonance magnétique (IRM) de la tête pour rechercher une masse ou une hémorragie dans le cerveau et pour exclure d’autres causes possibles des symptômes liés au cerveau

Tests de dépistage de drogues et de grossesse chez l’adolescent Si l’hypertension artérielle de l’enfant n’a jamais été diagnostiquée ou évaluée, d’autres examens visant à déterminer la cause de l’hypertension artérielle peuvent être réalisés plus tard.