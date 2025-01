Paralysie périodique familiale

Dans cette forme, les crises surviennent généralement avant de l’âge de 16 ans, mais peuvent aussi apparaître entre 20 et 30 ans ; elles sont, dans tous les cas, présentes avant l’âge de 30 ans. Les crises durent jusqu’à 24 heures.

Le plus souvent, la personne se réveille le jour suivant une activité physique intense avec une crise de faiblesse. La faiblesse peut être légère et restreinte à certains groupes de muscles ou peut concerner tous les 4 membres. Toutefois, une alimentation riche en glucides (parfois quelques heures voire le jour précédent), un stress émotionnel ou physique, la consommation d’alcool et l’exposition au froid peuvent également être à l’origine de crises. L’ingestion de glucides et une activité physique intense font pénétrer du sucre à l’intérieur des cellules. Le potassium se déplaçant avec le sucre, il en résulte une diminution du taux de potassium dans le sang et l’urine.